Реприватизация и повторная продажа "Укртелекома" не принесут выгоды государству, – СМИ

Реприватизация "Укртелекома", которую инициирует Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины, станет убыточной для бюджета и губительной для инвестиционной привлекательности страны.

Об этом говорится на веб-сайте "Приватизация в Украине".

Журналисты называют 3и причины этого: необходимость уплатить владельцу компании 1,3 млрд долларов, плохая конъюнктура на рынке связи и ожидания мирового экономического кризиса, вследствие чего упадут цены на активы.

"Надежда ФГИУ на перепродажу "Укртелекома" в случае его реприватизации никакими экономическими факторами не обоснованы, ведь ни ситуация на мировом рынке, ни обстановка в стране, ни показатели самой компании не оставляют шанса для поиска щедрого покупателя и выгодной сделки, которая принесла бы в бюджет существенно больше, чем соглашение 2011 года", - говорится в материале.

Напомним, в 2011 году "Укртелеком" был продан частному инвестору за 1,3 млрд долларов. Эту сумму - в случае реприватизации "Укртелекома" - государству придется вернуть владельцу компании. Выручить от перепродажи предприятия именно такую ​​сумму, а тем более - такую, чтобы превышала этот показатель, - пока невозможно. Источником средств на компенсацию может выступать только государственный бюджет, который к 2020 году имеет плановый дефицит в размере 94 млрд гривен.

Сейчас конъюнктура на мировом рынке связи такова, что активы стремительно дешевеют и теряют привлекательность, - даже если они находятся в государствах, значительно более стабильных чем Украина. Поэтому также не следует рассчитывать на выгодную продажу "Укртелекома". Это демонстрирует недавняя сделка по продаже "Vodafone Украина" (который значительно успешнее "Укртелекома") азербайджанской телекоммуникационной компании Bakcell, которая исследуется в материале.

"Операцию по (продаже) "Vodafone Украина"... нельзя назвать удачной. Подъем за 15 лет на 300 с небольшим лишним млн долларов для компании такого масштаба - на самом деле более чем скромный результат", - отметили в расследовании. В материале приводятся данные руководителя аналитического департамента Concorde Capital Александра Паращия, который оценивал бизнес МТС в Украине в 1,2-1,3 млрд долларов, в то время как реальная сумма продажи "Vodafone Украина" составила 734 млн долларов.

Еще одна причина, по которой повторная продажа "Укртелекома" не может быть удачной и выгодной - надвигается мировой экономический кризис, которого опасаются все инвесторы. Он, как прогнозируют, начнется с США и Германии и наиболее сильно ударит по развивающимся странам (Украина - в том числе), напомнили авторы материала. Следствием кризиса, наступление которой ожидается в 2020 году, будет резкое падение стоимости активов.

"Важно также учитывать и тот факт, что в случае реприватизации инвесторы во всем мире убедятся в том, что Украина - недоговороспособный партнер, который обещает бизнесу всяческую поддержку, а на самом деле отбирает законную собственность. А это уже - приговор для страны на долгие годы", - подытожили журналисты.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук в своем блоге отмечал: понятие инвестиционной привлекательности и инвестиционной репутации взаимосвязаны. Между тем, в данный момент действия власти больше похожи на соревнование, кто больше запятнает инвестиционную репутацию страны.