В СМИ рассказали, как экс-глава ГАСИ Кудрявцев погорел на бестолковом самопиаре

Экс-председатель Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины 2015-2018 гг. Алексей Кудрявцев в который раз погорел на несовершенном самопиаре. Об этом говорится в статье на сайте "Обозреватель".

Отметим, что недавно Кудрявцев начал медиа кампанию для уменьшения токсической репутации. Напомним, именно этого чиновника называют "отцом современной коррупции" в строительной отрасли. В свою очередь, последний пытается позиционировать себя в качестве пострадавшего реформатора.

Издание приводит цитату из нового блога Алексея Кудрявцева, в котором он 13 декабря комментирует новость о запуске электронного кабинета застройщика.

"Скажу - вот оно, наконец. Получил право на беспрепятственную работу тот же электронный кабинет, идею которого мы пытались воплотить в жизнь еще несколько лет назад на площадке ГАСИ. Тогда, напомню, мы начали диджитализацию работы инспекции, имея перед собой две главные цели: предотвратить или хотя бы максимально снизить риски коррупции и максимально упростить и сократить разрешительные процедуры", - отметил Кудрявцев.

Такие слова бывшего чиновника сначала удивили автора статьи, но выяснилось, что Кудрявцев написал правду.

"Сначала нам показалось, что это попытка присвоить чужие наработки. Но мы проверили, и выяснилось, что действительно электронный кабинет это наработки Кудрявцева, а касаются этих реформ очень важные сейчас персоны. Техническое задание и меморандумы по внедрению электронного кабинета в рамках проекта "Прозрачность и подотчетность в государственном управлении и услугах/TAPAS", Офиса эффективного регулирования BRDO также были подписаны во времена Кудрявцева", - признается в материале.

Однако, как оказалось, признавшись в причастности к запуску Электронного кабинета застройщика, Кудрявцев в конечном итоге подставил сам себя.

"Министр цифровой трансформации Михаил Федоров не с политической тусовки, поэтому ему неизвестно, что предшественники - это у нас те же люди, что и преемники. Он 16 декабря в сети Facebook сообщает, что в электронный реестр застроек вшили "привет" от предшественников. Программа позволяет прятать заведенные документы в публичном реестре. И побуждает решать вопросы ускорения регистрации. Искренне обвиняя при этом разработчиков предшественников. Таким образом Кудрявцев снова погорел на собственном несовершенном пиаре, а еще потянул за собой бывших работников офиса эффективного регулирования BRDO, а сейчас высшее руководство государства Елену Шуляк и Алексея Гончарука. Ну просто премия Дарвина украинского политикума", - констатирует "Обозреватель".