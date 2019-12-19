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19 декабря 2019, четверг, 17:32 1837
Политика 2019-12-19T19:00:03+02:00
Українські Новини
Родственники похищенного блогера Исаева заявляют о его пребывании в СИЗО Баку

Родственники похищенного блогера Исаева заявляют о его пребывании в СИЗО Баку

Алина Заика
блогера Исаева, Исаев, Азербайджан

Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов, брат похищенного российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева заявляет о его пребывании в следственном изоляторе (СИЗО) в Баку (Азербайджан).

Об этом сообщил его брат Мирджалил Мираскер Оглы Гасанов на брифинге в пресс-центре "Українських Новин".

"Мы уже вышли с Эльвином на связь и уже подтвердилась информация о том, что он на сегодняшний день находится в городе Баку, содержится в СИЗО", - сказал он.

По словам Исаева, его задержали сотрудники Службы безопасности Украины, отказали в предоставлении адвоката, а причиной задержания и передачи сотрудникам службы безопасности Азербайджана назвали то, что он является "нежелательным элементом" для Украины.

Брат Исаева Гасанов отметил, что был создан комитет по освобождению Исаева.

Кроме этого, Гасанов сообщил, что по имеющейся информации Исаева сильно избивали в СИЗО, но это невозможно проверить, так как к нему не допускают их адвоката.

Адвокат Исаева Елена Кононец отметила незаконность передачи его сотрудниками СБУ сотрудникам службы безопасности Азербайджана на территории Украины.

"Вопрос что могла делать на территории Украины служба безопасности Азербайджана, на каких основаниях они приехали, какие у них были поручения? У нас есть процедура передачи гражданина другого государства", - сказала она.

Руководитель информационного агентства "РУХ-пресс" Дмитрий Понамарчук отметил, что намеревался нанять Исаева в качестве журналиста в свое информагенство.

По его словам, Исаев законопослушный гражданин, который тщательно следил за сроком действия своего разрешения на пребывание в Украине и другими правовыми аспектами.

Как сообщали Українськi Новини, защита и родственники российского и азербайджанского блогера Эльвина Исаева призвали СБУ расследовать его похищение в Украине.

12 декабря вечером Исаев перестал выходить на связь. Исаев с 2015 года занимается блогерством.

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