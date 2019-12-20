У Овнов звездный час, а у Стрельцов – время гармонии: астропрогноз на 20 декабря

Очередная неделя уже почти подошла к концу, но впереди ведь самое интересное - пятница и выходные! Сегодня очарование и шарм работают невероятно легко, особенно это касается воздушных знаков - Весов, Водолея и Близнецов. Это очарование побуждает людей делать то, что вы хотите, делает вам заметными и запоминающимися, но будьте осторожны. Если люди подумают, что вы мелочны или неискренни, они быстро отвернутся. Ключ к устойчивому успеху - быть по-настоящему очаровательным.

Энергия знака позволяет справиться с негативом. Чем выше энергия, тем у знака больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки неблагоприятному предсказанию гороскопа.

Овен (20 марта - 19 апреля)

Сегодня у вас есть шанс координировать команду и занимать лидерскую позицию в проекте в любой сфере своей жизни, которая, по вашему мнению, может быть отредактирована сегодня вашими руками и волей. Что бы это ни было - ваша работа, проект дома, что-то творческое - не бойтесь напрягаться. Сейчас ваш звездный час. Так что соберите столько поддержки, сколько вам нужно, и займитесь этим. Ваши друзья и поклонники, как всегда, поддержат вас.

Телец (20 апреля - 20 мая)

Чье-то покорное отношение вызывает у вас ворчливость. Как они могут быть такими слабыми и робкими? Как они могут позволить другим нарушать их границы или просто мириться с неприятными условиями? Конечно, есть и другие способы взглянуть на это. Один из них - осознать, что иногда покорность - это сила. Другой - подумать, не видите ли вы в таких людях себя. Что бы вы ни выбрали, старайтесь оставаться сильным и прощающим.

Близнецы (21 мая - 20 июня)

Хотя одиночество - это не ваш стиль, иногда оно так или иначе возникает. Такие дни нередко приносят удовольствие - они легко пробуждают волнение и возможности, делают жизнь совершенно новой. Сейчас не время сидеть дома или придерживаться обычного ритма дня. Выйдите наружу, встречайтесь с друзьями, откройтесь миру и узнайте как можно больше сегодня. Скорее всего, вы обретете нового друга или приятеля - кого-то, кто будет рядом с вами еще долго.

Рак (21 июня - 21 июля)

Вы не единственный, у кого проблемы, а ваше печальное настроение только заставит всех беспокоиться. Так что сегодня постарайтесь мыслить позитивно и не перекладывать свои проблемы на других. Вместо этого попытайтесь улучшить реальность каждого. Вы можете на некоторое время удержать в себе положительный настрой и присматривать за своим домом и семьей или выразить свою доброту тому, кому сейчас очень нужна поддержка. Это может помочь вам чувствовать себя более полезным, необходимым и эффективным.

Лев (22 июля - 22 августа)

Ваш гибкий ум и слегка нагловатая манера поведения проложат вам дорогу сегодня. На самом деле, вам трудно скрыть свою энергию - вы наполнились ею, и у вас есть позитивные мысли и воображение, чтобы соответствовать. Конечно, вы далеко не всегда находитесь на пике своих возможностей. Иногда стоит признать, что для того, чтобы вас заметили, вам нужно очень сильно потрудиться, но это всегда приносит ожидаемые результаты.

Дева (23 августа - 22 сентября)

Вы стремитесь угодить другим людям сегодня или пытаетесь выиграть какую-то игру, известную только вам? Может быть, вы должны смотреть на это серьезным взглядом, а не как на игру. Тогда вы можете быть как любезным, так и ориентированным на решение, что принесет пользу всем, а не только вам. Конечно, вам может понадобиться использовать свои запасы терпения для достижения наилучшего эффекта. Очень важное дело потребует от вас больших усилий, и может быть не завершено сегодня.

Весы (23 сентября - 22 октября)

Есть что-то новое в вашей жизни, что-то, что вы начали в команде или просто группе единомышленников. Сегодня самое подходящее время, чтобы проверить всех участников. Как это работает? Все делают то, что должны? Теперь пришло время определить, нужно ли вносить коррективы, потому что вы, как всегда, справедливы, но особенно настроены на свою цель. Помните, если вам нужно быть с кем-то прямым, будьте человечны. Таким образом, каждый будет чувствовать себя хорошо.

Скорпион (23 октября - 21 ноября)

Вам нравится баланс, так что потратьте немного времени на то, чтобы навести порядок. Это может включать беседу с вашим партнером или с кем-то на работе. Если есть различия во мнениях, которые необходимо уточнить, у вас будет правильная энергия и отношение, чтобы сделать это эффективно. Скорее всего, вы обнаружите, что постоянная работа создает вдохновение. Медленные, постоянные усилия в чем-то, о чем вы беспокоитесь, могут привести к настоящему успеху.

Стрелец (22 ноября - 20 декабря)

Сферы вашей жизни собираются вместе, и вы в полной гармонии с самим собой. Путь, стоящий перед вами, хорошо проложен, и вы не против идти по нему - до тех пор, пока вы можете делать это без трудностей. По пути будет много удивления и открытий, и вы не сможете быть беспристрастным наблюдателем. Вы, вероятно, узнаете много нового, даже о знакомых вещах. Так что держитесь и наслаждайтесь этим редким днем ​​свободы от условностей.

Козерог (21 декабря - 19 января)

Не то, чтобы вы когда-либо признались в этом кому-то или даже себе, это трудно признать, но вы чувствуете себя немного неуверенно. Независимо от того, что вас волнует, вы хотите улучшить свой статус, но также не хотите никого обидеть. Что ж, приятно, что вы беспокоитесь о чувствах и восприятии других людей, но помните: кто не рискует - тот не пьет шампанское.

Водолей (20 января - 17 февраля)

С вашей энергией и необычным творчеством вы можете начать настоящую революцию художников прямо сейчас. Это очень хороший день для поиска творческого партнера и создания дуэта (в бизнесе или новых отношениях). Убедитесь, что человек действительно подходит вам и разделяет ваши взгляды. Впрочем, с вашей сегодняшней интуицией это будет совсем несложно, если вы постараетесь.

Рыбы (18 февраля - 19 марта)

Если вы пребываете в романтических отношениях, скорее всего, вы чувствуете себя оторванным от своего любимого сегодня. Даже если вы привыкли действовать и жить в одиночку, вы заметите грустное чувство оторванности от своего внутреннего источника страсти. Конечно, это неприятное чувство, особенно если учесть, что вы обычно так увлечены романтикой жизни. Не волнуйтесь, вы просто проходите короткий период изоляции.

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