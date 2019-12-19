Судьбу законопроекта о рынке земли нужно решать на референдуме, - Гнатенко

Судьба украинской земли должна решаться только на референдуме! Об этом 19 декабря в кулуарах Верховной Рады заявил народный депутат от Оппозиционной платформы - За жизнь Валерий Гнатенко, пишет пресс-служба.

Парламентарий отметил, что в вопросе открытия рынка земли власть отказывается выслушать не только мнение народа, но и точку зрения экспертов.

"Все внесенные к законопроекту о рынке земли правки необходимо рассмотреть! На моем 49 округе мы неоднократно собирались с фермерами, приглашали специалистов по земельным вопросам. Комиссия из 12 человек работала в этом направлении почти два месяца. И они делегировали меня внести все наработанные ими правки к законопроекту о рынке земли на рассмотрение Рады. Как мне теперь приезжать в округ и рассказывать им, что их мнение даже отказались выслушать?" – возмутился парламентарий.

Он напомнил, что к законопроекту о рынке земли было внесено почти 4700 правок, а теперь, по версии комитета, их осталось менее 2400.

"Вопрос – куда делись остальные правки, кто принял решение их вычеркнуть и по какой причине? Мы сегодня обращаемся во все инстанции, чтобы они изучили эту ситуацию", – подчеркнул Валерий Гнатенко.

По мнению народного депутата, подход Аграрного комитета – абсолютно непонятный и абсурдный.

"Необходимо вернуться к рассмотрению всех правок. Все их проработать, и даже если в них есть наложения, то сперва выслушать их авторов, а потом уже принимать решение. А то, что происходит сейчас, – это попытки сломать через колено не только Верховную Раду, но и все украинское общество. 90% фермеров против этого закона! И даже те фермеры, которые сегодня этого не понимают, завтра останутся без земли и без работы. Потому сейчас необходимо всем вместе собраться и сказать, что так не пойдет! Для кого Рада принимает этот закон, если все фермеры против?" – спрашивает политик.

Валерий Гнатенко напомнил, что Оппозиционная платформа - За жизнь уже три месяца настаивает на референдуме по вопросу продажи земли.

"Принимайте этот закон через референдум – и не будет никаких вопросов, если народ поддержит продажу земли. Но "слуги" понимают, что народ такого никогда не поддержит – потому и боятся выносить этот вопрос на референдум. Однако судьба украинской земли должна решаться всеми украинцами!" – резюмировал народный депутат.