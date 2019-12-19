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19 декабря 2019, четверг, 17:15 432
Политика 2019-12-19T17:30:02+02:00
Українські Новини
На пункте пропуска "Горловка" погиб мужчина

На пункте пропуска "Горловка" погиб мужчина

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
КПВВ, КПВВ Горловка, Смерть на КПВВ

Пожилой житель города Харцызска умер на контрольно-пропускном пункте, связывающем неподконтрольную украинским властям Горловку с подконтрольной территорией. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил "мэр" подконтрольной сепаратистам Горловки Иван Приходько на своем Telegram-канале.

"Житель Харцызска 1950 года рождения умер до приезда медицинской скорой помощи на КПП Горловка", - сообщил Приходько.

Подробности происшествия не уточняются.

Также сообщалось о том, что пожилой мужчина скончался от инфаркта в очереди на КПВВ на Донбассе.

Также сообщалось, что на КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина.

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