На пункте пропуска "Горловка" погиб мужчина

Пожилой житель города Харцызска умер на контрольно-пропускном пункте, связывающем неподконтрольную украинским властям Горловку с подконтрольной территорией. Об этом в четверг, 19 декабря, сообщил "мэр" подконтрольной сепаратистам Горловки Иван Приходько на своем Telegram-канале.

"Житель Харцызска 1950 года рождения умер до приезда медицинской скорой помощи на КПП Горловка", - сообщил Приходько.

Подробности происшествия не уточняются.

Также сообщалось о том, что пожилой мужчина скончался от инфаркта в очереди на КПВВ на Донбассе.

Также сообщалось, что на КПВВ в Станице Луганской умер пожилой мужчина.