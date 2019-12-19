Депутаты Киевского облсовета просят Авакова "унять" полковника полиции Нидзельского

Сегодня, 19 декабря, на заседании Киевского областного совета депутаты голосовали за высказывание недоверия начальнику Управления стратегических расследований в Киевской области полковнику полиции Владимиру Нидзельському и за обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы тот "унял" своего подчиненного.

Об этом сообщил депутат Киевского облсовета Олег Кищук на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутаты обвиняют полковника Нидзельского в незаконной слежке за депутатами, прослушивании телефонов и использовании системы триангуляции ретрансляторов ради установления места пребывания отдельных депутатов.

По словам Кищука, 31 депутат поддержал высказывание недоверия Нидзельскому. А это больше трети от депутатского состава избранников, которые "не видят" полковника Нидзельского на данной должности. Областные депутаты также во время сессии вручили начальнику Управления стратегических расследований в Киевской области, полковнику полиции Владимиру Нидзельскому "первое место" в номинации "ТОП-10 коррупционеров Киевской области".

Как известно, в ноябре депутаты Киевского облсовета уже обращались в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о незаконных действиях Владимира Нидзельского.