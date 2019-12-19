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19 декабря 2019, четверг, 17:10 1024
Силовые структуры 2019-12-19T17:30:02+02:00
Українські Новини
Депутаты Киевского облсовета просят Авакова "унять" полковника полиции Нидзельского

Депутаты Киевского облсовета просят Авакова "унять" полковника полиции Нидзельского

Павел Твердохлиб
Олег Кищук, Киевский облсовет, Владимир Нидзельський, Нацполиция Украины

Сегодня, 19 декабря, на заседании Киевского областного совета депутаты голосовали за высказывание недоверия начальнику Управления стратегических расследований в Киевской области полковнику полиции Владимиру Нидзельському и за обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову, чтобы тот "унял" своего подчиненного.

Об этом сообщил депутат Киевского облсовета Олег Кищук на своей странице в социальной сети Facebook.

Депутаты обвиняют полковника Нидзельского в незаконной слежке за депутатами, прослушивании телефонов и использовании системы триангуляции ретрансляторов ради установления места пребывания отдельных депутатов.

По словам Кищука, 31 депутат поддержал высказывание недоверия Нидзельскому. А это больше трети от депутатского состава избранников, которые "не видят" полковника Нидзельского на данной должности. Областные депутаты также во время сессии вручили начальнику Управления стратегических расследований в Киевской области, полковнику полиции Владимиру Нидзельскому "первое место" в номинации "ТОП-10 коррупционеров Киевской области".

Как известно, в ноябре депутаты Киевского облсовета уже обращались в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с заявлением о незаконных действиях Владимира Нидзельского.

Больше новостей о: Олег Кищук Киевский облсовет Владимир Нидзельський Нацполиция Украины

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