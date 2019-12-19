Плазму крови нельзя продавать, как лес-кругляк, – блогер Иванов

Дефицит плазмы крови в мире постоянно растет, поэтому ограничения на ее вывоз из Украины, предусмотренное законопроектом №2429, можно только приветствовать.

Об этом в своем блоге написал журналист и блогер Сергей Иванов.

Он отметил, что сейчас идет острая дискуссия вокруг законопроекта №2429, касающегося заготовки плазмы и производства препаратов крови. В частности, наибольшие споры вызывает норма о том, что взятие плазмы для фракционирования, при условии ее переработки и использования для производства препаратов крови на территории Украины, переработку и хранение донорской крови и ее компонентов, реализацию изготовленных из них препаратов, могут также осуществлять субъекты предпринимательской деятельности.

"Противники законопроекта обвиняют авторов в создании предпосылок для монополизации отрасли, в ограничении конкуренции, работы нерезидентов и другом. Инициаторы законопроекта в ответ обвиняют оппонентов в манипуляциях и гарантируют, что законопроект открывает возможности для работы на территории Украины всем отраслевым компаниям мира и стимулирует развитие промышленности", - написал блогер.

Главное, по мнению Иванова, указанный законопроект ограничит вывоз плазмы за пределы страны. "Дефицит плазмы в мире постоянно растет, и разрешение на его вывоз может стать более болезненным, чем даже вывоз леса-кругляка. Проект ограничивает основания для вывоза компонентов крови любым субъектом независимо от формы собственности. Вывоз разрешается только в качестве гуманитарной помощи по решением КМУ (Кабинета Министров Украины). То есть вообще исключается возможность продажи компонентов крови за границу", - отметил журналист.

Так, Сергей Иванов опроверг основные упреки противников законопроекта. В частности, подчеркнул, что данный законопроект создает условия любому должным образом зарегистрированному субъекту хозяйствования, в том числе, нерезиденту, заниматься деятельностью по заготовке плазмы для ее переработки в препараты. Кроме того, блогер отрицает, что указанный законопроект поставит в неравные условия государственные (коммунальные) центры крови и частные.

"В мире нет ни одного примера сокращение количества доноров в коммунальных учреждениях с введением коммерческого сбора плазмы. Напротив, примеры стран ЕС (Германия, Австрия) и США свидетельствуют, что параллельное существование коммерческого и некоммерческого сбора компонентов приводит к увеличению активности донорского движения, уничтожению "черного рынка доноров", улучшению эпидемиологической ситуации за счет регулярного бесплатного обследования потенциальных доноров", - написал блогер.

В качестве успешного примера государственно-частного партнерства в сфере службы крови Иванов привел сумской завод "Биофарма".

"Биофарма" самостоятельно содержит центр, вложив 3,5 млн долларов в его развитие. Государство не потратило ни копейки. В результате показатель донаций в Сумах - 198 на 1 000 человек местного населения при среднем показателе в государственных центрах страны около 11 донаций", - отметил блогер.

Иванов добавил, что это партнерство позволяет Сумщине ежегодно тратить 7 млн ​​гривен из местного бюджета на закупку качественных компонентов, тогда как другие регионы тратят на содержание коммунальных центров крови более 40 млн гривен.

Как сообщалось, в Верховной Раде Украины готовится к рассмотрению законопроект №2429 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно ликвидации искусственных бюрократических барьеров и коррупционных факторов в сфере здравоохранения", позволяющий субъектам предпринимательства заготавливать плазму и перерабатывать ее на территории Украины в препараты крови.