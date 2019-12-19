"Кот в мешке", – адвокат о покупке косметики и парфюмов в онлайн-магазинах

Онлайн рынок парфюмерии и косметики находится "в тени" и не контролируется государством. Таможня и налоговая службы не знают ни объемов завезенной в Украину продукции, ни суммы уплаченных от неё реализации налогов. Происхождение косметики, которая продается в многочисленных онлайн магазинах, вызывает большие сомнения, – таковы результаты журналистского расследования, проведенного редакцией "Апострофа" и юридической компанией V.I.P. Consulting.

Приобретая более дешевую косметику в интернете, потребитель рискует. Онлайн-магазины используют сомнительные схемы и скрывают от покупателя реального продавца за бесчисленными ФОПам; в случае возникновений проблем с качеством косметики, предъявить претензии, а тем более отсудить компенсацию невозможно. ФЛП и ООО, указанные в "документах" при приобретении духов или косметики, не несут никакой юридической ответственности, утверждают журналисты.

"Сегодня работа онлайн-магазинов устроена так, что предъявить им формальные претензии – невозможно…Товары в интернете стоят дешевле, потому что продавцыиспользуют схемы для ввоза продукции и сокрытия объемов продаж.

Но, остается вопрос оригинальности товаров! Без наличия собственной розничной офлайн-сети (физических магазинов, работающих по определенным стандартам) никто не имеет возможности официально покупать и, соответственно, продавать потребителю парфюмерию люксовых брендов типа Chanel, Dior, Lancôme. А без авторизации от официального производителя такие продукты можно купить только на "сером" или "черном" рынке. Стоит ли потребителю доверять торговцу, использующему для своего бизнеса такую схему?

Кто производит косметику из интернет-магазинов, как она транспортируется, как храниться? Ведь речь идет о продукции, которая контактирует с нашим телом! Удивительно, что покупатель боится заливать дешевый бензин в свой автомобиль, но готов покупать в интернете косметику, происхождение которой никому не известно? Косметика из интернет-магазина, это "кот в мешке",–считает управляющий партнер юридической компании V.I.P. Consulting Богдан Яблонский.

Напомним, во время первой части журналистского расследования "Апострофа" было обнаружено, что в работе крупнейших интернет-магазинов по продаже парфюмерии и косметики makeup.com.ua, parfums.ua, notino.uaсуществует много проблемных моментов: максимально скрывается информация о реальном продавце, непонятен поставщик продукции и т.д. На запросы журналистов, сотрудники магазинов не ответили. Государственная налоговая служба сообщила о начале проверки выявленных фактов, однако результаты ее неизвестны.

"Безопаснее покупать парфюмерию и косметику в популярных сетевых офлайн магазинах –"Бомонд", Brocard, Watsons и Eva.Во время контрольных закупок журналистам предоставили необходимые финансовые документы, с указанием продавца. Так же указанные магазины являются официальными дистрибьюторами мировых брендов, соответственно, оригинальность и качество продукции – гарантировано",– говорится в журналистском расследовании "Апострофа".

Депутаты парламента намерены в ближайшее время вывести интернет торговлю из "серой зоны". Первые шаги предусмотрены масштабным законопроектом №1210, принятым Верховной Радой в первом чтении. Эту информацию подтвердил "Апострофу" и глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетьманцев.По его словам, изменения направлены на нивелирование условий для злоупотреблений со стороны налогоплательщиков, в том числе и нерезидентов.