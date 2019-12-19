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19 декабря 2019, четверг, 15:08 315
Силовые структуры 2019-12-19T15:09:04+02:00
Українські Новини
Прокуратура сообщила руководителям коммунального предприятия в Киеве о подозрении в присвоении 20 млн гривен б

Прокуратура сообщила руководителям коммунального предприятия в Киеве о подозрении в присвоении 20 млн гривен бюджетных средств

Елизавета Кесельман
Прокуратура, Прокуратура Киева, Коммунальные предприятия

Прокуратура Киева сообщила руководителям одного из коммунальных предприятий столицы о подозрении в присвоении более 20 млн гривен бюджетных средств. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генеральной прокуратуры, передают Українськi Новини.

Прокуратура сообщила о подозрении директору коммунального предприятия, его заместителю, а также руководителю фирмы-разработчика в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества, совершенное в крупном размере) Уголовного кодекса.

По версии следствия, одна из киевских IT-компаний под видом разработанного по заказу Киевской городской государственной администрации (КГГА) нового программного обеспечения поставила коммунальному предприятию уже существующее программное обеспечение, которое используется им с 2017 года и не соответствует условиям нового договора.

За указанное программное обеспечение чиновники перечислили исполнителям более 20 млн гривен бюджетных средств.

В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Как сообщали Українськi Новини, прокуратура Киева установила организатора покушения на депутата Киевского облсовета Вячеслава Соболева и убийства его 3-летнего сына.

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