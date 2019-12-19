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19.12.19 15:30 Пресс-конференция: "Новые факты о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

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19 декабря 2019, четверг, 15:03 19
Пресс-центр 2019-12-19T15:06:43+02:00
Українські Новини
19.12.19 15:30 Пресс-конференция: "Новые факты о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

19.12.19 15:30 Пресс-конференция: "Новые факты о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине"

Алина Заика

19 декабря 2019 года, в 15:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция: "Новые факты о похищении блогера Исаева Эльвина в Украине".

Спикеры:

  • Гасанов Мирджалил Мираскер оглы
  • Кононець Елена Николаевна
  • Нуриев Эльхан Пири оглы
  • Понамарчук Дмитрий Митрофанович

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

https://www.facebook.com/pg/ukranews/videos/?ref=page_internal

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

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