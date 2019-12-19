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19 декабря 2019, четверг, 14:00 1239
Верховная Рада и партии 2019-12-19T14:02:03+02:00
Українські Новини
Финансовый комитет ВР сфальсифицировал результаты голосования за очередную версию законопроекта о легализации

Финансовый комитет ВР сфальсифицировал результаты голосования за очередную версию законопроекта о легализации азартных игр, - СМИ

Татьяна Зотова
Верховная Рада Украины, Рынок азартных игр, Азартные игры, Контроль над азартными играми, Законопроект

18 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики объявил о принятии решения вынести на первое чтение новый проект закона о легализации азартных игр в Украине под номером 2285Д, хотя итоги голосования говорят о том, что проект не набрал необходимого количества голосов, информирует портал newsone.ua.

Напомним, что до того в Раде были зарегистрированы правительственный проект №2285 и еще семь альтернативных. По сообщениям ряда СМИ, кабминовский документ был написан юристами российского букмекера "Пари Матч", а официально его презентовал депутатам россиянин Борис Баум, тесно связанный с российской ОПГ "Лужниковские". Лидер пропрезидентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подтвердил участие Баума в процессе подготовки документа.

17 декабря Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики собрался, чтобы принять решение о вынесении всех или некоторых проектов законов на первое чтение.

Однако народный депутат от фракции "Слуга народа" Олег Марусяк неожиданно начала доклад о проекте 2285Д, который на тот момент не был зарегистрирован в Раде. По словам Марусяка, этот проект является альтернативным и доработанным.

Текст нового законопроекта члены Комитета получили накануне вечером через мессенджер Viber с рекомендацией проголосовать за него. Причем, депутаты получили два текста законопроекта и не могли понять, о каком из них идет речь на заседании Комитета. Большинство депутатов возразило против рассмотрения незарегистрированного и не внесенного в повестку дня Комитета проекта, поэтому на доработку были отправлены все проекты.

18 декабря финансовый Комитет собрался снова, и в повестке дня оказались те же проекты, которые днем ранее были отправлены на доработку.

По словам одного из членов комитета, "с депутатами провели работу в Офисе президента и объяснили важность легализации азартных игр и недопустимость подобных голосований, которые были 17 декабря".

Заместитель главы комитета Ярослав Железняк от фракции "Голос" сообщил, что отправленные накануне на доработку проекты рассматриваться не будут, а вместо них комитет рассмотрит 2285Д. Несмотря на то, что и этот проект тоже был отправлен на доработку, Железняк сказал, что за ночь его уже доработали. Депутатам вручили перечень поправок, хотя сам проект он появился на сайте Рады только вечером, когда заседание Комитета закончилось. Автор этого проекта - депутат Александр Дубинский, который ранее подавал проект 2285-3.

В ходе поименного голосования за вынесение 2285Д на первое чтение проголосовали 12 членов комитета, 4 против и 10 воздержались. Решение было объявлено принятым, хотя, судя по результатам голосования, количество голосов "за" меньше количества тех, кто "против" и воздержался.

"Это банальная фальсификация. Все делается так же, как и с внедрением рынка земли - Офис президента пытается протянуть эти решения любым способом, несмотря ни на что", - сказал член Комитет.

Утром на сайте ВР появилось заключение Комитета от 18 декабря, в котором расписано то, чего по факту не было. В частности, здесь говорится о том, что Комитет рассматривал правительственный проект и 7 альтернативных, хотя еще днем ранее депутаты все отправили на доработку и больше к ним не возвращались. Также сказано, что Комитет поддержал доработку правительственного проекта закона 2285 и что была подана доработанная редакция, хотя члены Комитета ее так и не видели.

Как известно, согласно опросу Киевского международного института социологии, рейтинг Зеленского резко упал более чем на 20% из-за его инициатив по продаже земли и легализации азартных игр. По итогам декабрьского опроса КМИС, большинство опрошенных знает, что президент хочет легализовать игорный бизнес, но 56% украинцев категорически против этого.

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