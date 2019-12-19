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19 декабря 2019, четверг, 12:24 358
Экономика 2019-12-19T13:15:01+02:00
Українські Новини
Энергосообщество ЕС выступит медиатором в споре между участниками сектора возобновляемой энергетики и Минэкоэн

Энергосообщество ЕС выступит медиатором в споре между участниками сектора возобновляемой энергетики и Минэкоэнерго

Ярина Вацяк

Энергосообщество зарегистрировало спор Минэкоэнерго с Украинской ветроэнергетической ассоциации (УВЭА) и Европейско-украинским энергетическим агентством (ЕУЭА) в связи с грядущими изменениями в существующей системе гарантированных "зеленых" тарифов (Feed-in-Tariff, FIT) в Украине, мерах по стабилизации и возможных решениях кризиса украинского сектора возобновляемой энергетики (ВИЭ), – сообщает Obozrevatel.

"Центр по разрешению споров и переговорам Секретариата Энергетического сообщества призван помочь властям и заинтересованным сторонам в разработке оптимального решения для сектора ВИЭ", – отмечается в сообщении на сайте Энергосообщества.

В релизе указывается, что в настоящее время формально и неформально обсуждается несколько законопроектов, предназначенных для замены или изменения существующего законодательства.

Как сообщалось, Минэкоэнерго в ноябре 2019 года создало рабочую группу для поиска решения проблемы в секторе ВИЭ, в том числе модели реструктуризации тарифа, однако, по данным агентства "Интерфакс-Украина", ее работа зашла в тупик.

В Раде в начале декабря был зарегистрирован законопроект №2543 об улучшении инвестклимата в сфере ВИЭ, авторами которого выступили Людмила Буймистер, Дмитрий Наталуха (оба – фракция "Слуга народа"), Сергей Тарута (фракция "Батькивщина"), Леся Василенко (фракция "Голос"), Максим Ефимов (самовыдвиженец). Законопроект, в частности, предлагает добровольную реструктуризацию "зеленых" тарифов (максимум на 15%) с одновременным продолжением сроков их выплат и сокращение сроков предварительных договоров. Документ поддержан отраслью.

Однако Минэкоэнерго заявило, что выступает категорически против предложенного депутатами сценария реструктуризации.

С компромиссными законопроектом не согласен также глава парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус. 13 декабря профильный комитет Рады отказался поддерживать законопроект №2543.

Иностранные инвесторы в "зеленую" энергетику начали сворачивать проекты строительства объектов ВИЭ. В частности, норвежская компания Scatec Solar приостановила строительство солнечной электростанции мощностью 65 МВт в Херсонской области.
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