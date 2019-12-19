Бойко заявляет, что ОПЗЖ остановила распродажу земли

По словам Юрия Бойко, "Оппозиционная платформа – За жизнь" сумела остановить распродажу земли.

Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил по итогам заседания Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики, на котором рассматривался законопроект о запуске рынка земли.

На заседании, которое завершилось в 00:30 ночи 19 декабря, оппозиционеры активно настаивали на рассмотрении своих поправок к данному законопроекту и требовали соблюдения Регламента, чтобы не допустить фальсификаций и незаконного "протягивания" этого преступного документа.

"Это так называемое заседание аграрного комитета – это попытка под покровом ночи украсть землю, наплевав на мнение граждан Украины", – сказал Юрий Бойко, отметив, что исчезло более 2400 поправок оппозиционеров, поданных к законопроекту о рынке земли.

Он выразил уверенность в победе в борьбе против распродажи украинской земли.

"Мы не допустили этого позора и сорвали очередной преступный замысел власти. Это большое дело, но только начало борьбы. Мы прекрасно понимаем, что за стремлением украсть украинскую землю стоят интересы транснациональных корпораций и международных финансовых спекулянтов, которые толкают парламентариев от "Слуги народа" на преступные действия. Мы будем бороться дальше. И я уверен, что мы победим в этой борьбе, потому что народ Украины с нами", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Напомним, Комитет по вопросам аграрной и земельной политики ежедневно проводит заседания с целью скорейшего рассмотрения законопроекта об обороте рынка сельхозземель, рассматривая только небольшую часть поправок народных депутатов и голосуя их без обсуждения. "Оппозиционная платформа – За жизнь" подала около 3500 поправок и настаивает на их рассмотрении согласно Регламенту Верховной Рады.