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19 грудня 2019, четвер, 09:34 25
Верховна Рада і партії 2019-12-19T11:45:02+02:00
Українські Новини
Бойко заявляє, що ОПЗЖ зупинила розпродаж землі

Бойко заявляє, що ОПЗЖ зупинила розпродаж землі

Таня Войтюк
Опозиційна платформа - За життя, Бойко, ОПЗЖ
Фракція
Фракція "Опозиційна платформа - За життя". Фото: ОПЗЖ

За словами Юрія Бойка, "Опозиційна платформа – За життя" зуміла зупинити розпродаж землі.

Про це Співголова фракції "Опозиційної платформи – За життя" Юрій Бойко заявив за підсумками засідання Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики, на якому розглядався законопроект про запуск ринку землі.

На засіданні, яке завершилося в 00:30 ночі 19 грудня, опозиціонери активно наполягали на розгляді своїх поправок до даного законопроекту і вимагали дотримання Регламенту, щоб не допустити фальсифікацій і незаконного "протягування" цього злочинного документа.

"Це так зване засідання аграрного комітету – це спроба під покровом ночі вкрасти землю, наплювавши на думку громадян України", – сказав Юрій Бойко, зазначивши, що зникло понад 2400 поправок опозиціонерів, поданих до законопроекту про ринок землі.

Він висловив впевненість у перемозі в боротьбі проти розпродажу української землі.

"Ми не допустили цього ганьби і зірвали черговий злочинний задум влади. Це велика справа, але лише початок боротьби. Ми прекрасно розуміємо, що за прагненням вкрасти українську землю стоять інтереси транснаціональних корпорацій та міжнародних фінансових спекулянтів, які штовхають парламентаріїв від "Слуги народу" на злочинні дії. Ми будемо боротися далі. І я впевнений, що ми переможемо в цій боротьбі, тому що народ України-з нами", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Нагадаємо, Комітет з питань аграрної та земельної політики щодня проводить засідання з метою якнайшвидшого розгляду законопроекту про обіг ринку сільгоспземель, розглядаючи тільки невелику частину поправок народних депутатів і голосуючи їх без обговорення. "Опозиційна платформа – За життя" подала близько 3500 поправок та наполягає на їх розгляді згідно з Регламентом Верховної Ради.

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