Imagine Dragons заявили о временном уходе со сцены

Фронтмен популярной американской группы Imagine Dragons, которая в 2018 году собрала в Киеве НСК "Олимпийский", Дэн Рейнольдс временно покинет коллектив, а группа приостановит деятельность. Об этом сообщает CNN.

Так, музыкант рассказал, что устал от гастролей и хочет посвятить себя семье.

"Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцами или сыновьями. Сейчас это особенно важно, ведь у меня совсем недавно родился ребенок, еще у нашего гитариста тоже не так давно появились дети, так что мы просто стараемся быть родителями. А если будет не под силу, то мы скоро отправимся в путь", – сказал Рейнольдс.

Как сообщали Українські Новини, Imagine Dragons выпустили четвертый студийный альбом "Origins".

Ранее киберполиция установила подозреваемых в продаже фейковых билетов на Imagine Dragons в Киеве и FIFA2018 в РФ.

Тем временем у группы "Антитела" хотят отсудить больше миллиона гривен.