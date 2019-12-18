подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.7 26.25
˟
18 декабря 2019, среда, 19:06 83
Жизнь 2019-12-18T19:06:10+02:00
Українські Новини
Imagine Dragons заявили о временном уходе со сцены

Imagine Dragons заявили о временном уходе со сцены

Анна Рудык
Imagine Dragons, Группа, Дэн Рейнольдс
Imagine Dragons. Фото: Imagine Dragons/Инстаграм
Imagine Dragons. Фото: Imagine Dragons/Инстаграм

Фронтмен популярной американской группы Imagine Dragons, которая в 2018 году собрала в Киеве НСК "Олимпийский", Дэн Рейнольдс временно покинет коллектив, а группа приостановит деятельность. Об этом сообщает CNN.

Так, музыкант рассказал, что устал от гастролей и хочет посвятить себя семье.

"Мы просто хотим взять перерыв, воссоединиться со своими семьями и друзьями. После почти десятилетия в дороге нам нужно заново узнать, что значит быть отцами или сыновьями. Сейчас это особенно важно, ведь у меня совсем недавно родился ребенок, еще у нашего гитариста тоже не так давно появились дети, так что мы просто стараемся быть родителями. А если будет не под силу, то мы скоро отправимся в путь", – сказал Рейнольдс.

Как сообщали Українські Новини, Imagine Dragons выпустили четвертый студийный альбом "Origins".

Ранее киберполиция установила подозреваемых в продаже фейковых билетов на Imagine Dragons в Киеве и FIFA2018 в РФ.

Тем временем у группы "Антитела" хотят отсудить больше миллиона гривен.

Больше новостей о: Imagine Dragons Группа Дэн Рейнольдс

Архив
Новости
Суд арестовал три квартиры и джип экс-директора департамента НБУ Шульги 19:31
Украинскую армию обучат вести бои в городах 18:56
Вероятность подписания нового транзитного контракта до 2020 близка к нулю, - Коболев 18:41
Убийство Шеремета: защита обжаловала арест Кузьменко 18:39
Адвокаты обжаловали арест подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко 18:23
больше новостей
Пенсионный фонд повысил размер минимальной пенсии по возрасту 12:14
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
Рябошапка уволил прокурора Киева 19:44
Военизированная охрана ЮЗЖД протестует против ставленника Кравцова 16:23 Документ
больше новостей
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
Министр Малюська заявил, что может обойтись и без зарплаты - если жена не убьет 08:58
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok