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18 грудня 2019, середа, 19:06 10
Життя 2019-12-18T19:41:39+02:00
Українські Новини
Imagine Dragons тимчасово залишають сцену

Imagine Dragons тимчасово залишають сцену

Анна Рудык
Imagine Dragons, Ден Рейнольдс, Музичний гурт
Imagine Dragons. Фото: Imagine Dragons/Instagram
Imagine Dragons. Фото: Imagine Dragons/Instagram

Фронтмен популярної американської групи Imagine Dragons, яка в 2018 році зібрала в Києві НСК "Олімпійський", Ден Рейнольдс тимчасово залишить колектив, а група призупинить діяльність. Про це повідомляє CNN.

Так, музикант розповів, що втомився від гастролей і хоче присвятити себе сім'ї.

"Ми просто хочемо взяти перерву, возз'єднатися зі своїми родинами та друзями. Після майже десятиліття в дорозі нам потрібно заново дізнатися, що означає бути батьками або синами. Зараз це особливо важливо, адже у мене нещодавно народилася дитина, ще у нашого гітариста теж не так давно з'явилися діти, так що ми просто намагаємося бути батьками. А якщо буде не під силу, то ми скоро вирушимо в дорогу", – сказав Рейнольдс.

Як повідомляли Українські Новини, Imagine Dragons випустили четвертий студійний альбом "Origins".

Раніше кіберполіція встановила підозрюваних у продажу фейкових квитків на Imagine Dragons в Києві та FIFA2018 в РФ.

Тим часом у групи "Антитіла" хочуть відсудити більше мільйона гривень.

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