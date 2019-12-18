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  • Деркач предложил Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ
18 декабря 2019, среда, 16:33 667
Политика 2019-12-18T17:15:02+02:00
Українські Новини
Деркач предложил Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ

Деркач предложил Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с КГБ

Сергей Паламаренко
Андрей Деркач, Верховная Рада Украины, Виктор Пинчук, КГБ СССР

Депутат Верховной Рады Украины Андрей Деркач (внефракционный) предложил бизнесмену Виктору Пинчуку провести графологическую экспертизу подписки о сотрудничестве с Комитетом государственной безопасности (КГБ) СССР, если не помнит, как ее подписывал.

Об этом народный депутат Деркач написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Он отметил, что его информацию о том, что Пинчук был информатором КГБ, опровергнул не он лично, а безымянная пресс-служба.

"Пусть Виктор Михайлович уточнит эти моменты. А если он совсем запамятовал, как эту бумагу подписывал, предлагаю провести графологическую экспертизу. Для того чтобы экспертиза была корректной, можете предоставить копии доносов того времени. Или нам как всегда сделать все за вас и самим их найти?" – подчеркнул Деркач.

Он обратился к Пинчуку с предложением объяснить, что именно было опровергнуто.

"Так вот, хотел бы уточнить, что именно Пинчук опровергал: Что его не вербовало КГБ СССР, а он добровольно пришел? Или что он давал Клинтон украденные у украинцев 29 млнв долларов ей не на кампанию, а на мороженное? Что его банки "Дельта" и "Кредит Днепр" не свистнули рефинанс НБУ, выведя его на офшоры? Или, может быть, главное опровержение состоит в том, что его зовут вовсе не "Пинчук Виктор Михайлович"? А как – "Валерий"?" – спросил Деркач.

Ранее нардеп Деркач опубликовал снимок с оригинала агентурной подписки КГБ, которая была написана собственноручно Пинчуком. Оригинал подписки он показал журналистам на пресс-конференции в информационном агентстве "Интерфакс-Украина".

В этой агентурной подписке Виктор Михайлович берет на себя обязательства служить Советской Родине и КГБ СССР. Согласно ей, агентурный псевдоним Пинчука – "Валерий".

Пресс-служба Фонда Виктора Пинчука опровергла все заявления Андрея Деркача. "Все эти заявления без исключения являются чистым вымыслом и провокацией, как в отношении Фонда, так и непосредственно Виктора Пинчука", – говорилось в сообщении.

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