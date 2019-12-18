Деркач запропонував Пінчуку провести графологічну експертизу підписки про співпрацю з КДБ

Депутат Верховної Ради України Андрій Деркач (позафракційний) запропонував бізнесмену Віктору Пінчуку провести графологічну експертизу підписки про співпрацю з Комітетом державної безпеки (КДБ) СРСР, якщо не пам'ятає, як її підписував.

Про це народний депутат Деркач написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

Він зазначив, що його інформацію про те, що Пінчук був інформатором КДБ спростував не він особисто, а безіменна прес-служба.

"Нехай Віктор Михайлович уточнить ці моменти. А якщо він зовсім забув, як цей папір підписував, пропоную провести графологічну експертизу. Для того щоб експертиза була коректною, можете надати копії доносів того часу. Або нам як завжди зробити все за вас та самим їх знайти?" – наголосив Деркач.

Він звернувся до Пінчука з пропозицією пояснити, що саме було спростовано.

"Так ось, хотів би уточнити, що саме Пінчук спростовував: що його не вербував КДБ СРСР, а він добровільно прийшов? Або що він давав Клінтон вкрадені в українців 29 млн доларів їй не на кампанію, а на морозиво? Що його банки "Дельта" та "Кредит Дніпро" не свиснули рефінанс НБУ, вивівши його на офшори? Або, можливо, головне спростування полягає у тому, що його звуть зовсім не "Пінчук Віктор Михайлович"? А як – "Валерій"?" – запитав Деркач.

Раніше нардеп Деркач опублікував знімок з оригіналу агентурної підписки КДБ, яка була написана власноруч Пінчуком. Оригінал підписки він показав журналістам на прес-конференції в інформаційному агентстві "Інтерфакс-Україна".

У цій агентурної підписці Віктор Михайлович бере на себе зобов’язання служити Радянській Батьківщині та КДБ СРСР. Відповідно до неї, агентурний псевдонім Пінчука – "Валерій".

Прес-служба Фонду Віктора Пінчука спростувала всі заяви Андрія Деркача. "Всі ці заяви без винятку є чистою вигадкою і провокацією, як щодо Фонду, так і безпосередньо Віктора Пінчука", – йшлося у повідомленні.