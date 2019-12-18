Минские соглашения не должны быть безальтернативными, - эксперты

Круглый стол "Минский формат" и как с ним работать" прошел в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости". Организатором выступил Центр исследований проблем гражданского общества.

Директор Центра Виталий Кулик в начале подчеркнул, что участники собрались не для обсуждения написанного, а для определения новых доминирующие трендов в контексте Минских договоренностей на следующий год, а также разрушения мифа об их безальтернативности.

"Безальтернативность Минска проходила "черной линией" и в нашем диалоге с ООН, и в нашем диалоге с Европейским Союзом, с другими международными организациями, а также с нашими партнерами в Трехсторонний контактной группе, а также партнерами в нормандском формате", - заявил Кулик.

Директор Центра считает, что раз Украины взяла на себя определенные обязательства, то должна требовать от российской стороной их синхронного выполнения. Он отметил, что в данном случае действуют так называемые "двойные стандарты". В дальнейшем Россия воспринимает украинскую уступчивость как слабость и выдвигает новые требования.

"С моей точки зрения, пока что, говорить, что в Украине настала пора реализации любых вариантов или сценариев окончательного решения вопроса Донбасса в долгосрочной перспективе, я думаю, что не стоит. А что было бы искренне и справедливо, это если бы наш Президент и политический класс готовил бы общество к жизни в условиях войны, условиях, "мерцающего конфликта", конфликта низкой интенсивности. И это было бы справедливо, поскольку бы это предполагало построение стратегии внутренней политики, стратегии безопасности, антитеррористической борьбы, информационной безопасности", - заявил Кулик.

Он считает, что это решило бы много вопросов, которые сейчас или решаются косвенно, или не решаются вовсе.

Руководитель проектов Центра Мария Кучеренко присоединилась к мнению Кулика о том, что украинская власть должна начала говорить с обществом честно. В частности, призналась бы, что ни на какой ввод миротворческих сил Украина рассчитывать не может, так как нет реального мирного договора, который ведет к прекращению огня.

Также она заявляет, что на сегодняшний день нет даже возможности на такой договор, а Минские соглашения не играют роль такого договора.

"Минские соглашения могут быть лишь некой переходной рамкой и только в тех вопросах, которые мы реально можем сегодня решить в ТКГ", - говорит Кучеренко.

В свою очередь, она сообщила, что в ТКГ на данный момент могут обсуждаться насущные гуманитарные вопросы, но никакие политические решения там приниматься не могут, так как стороны конфликта не согласны с тем, как именно оформлены договоренности, на основании которых проходят эти встречи.

Далее Кучеренко проанализировала 3 плана, о которых говорил министр иностранных дел Вадим Пристайко.

План А (выборы): на сегодня нет ни малейших оснований говорить, что реально провести выборы в 2020 году. Как бы этот процесс не форсировался – на сегодня нет никаких предпосылок.

План Б (ввод миротворческой операции): для начала нужно согласовать работающий рамочный договор, который позволит на практике прекратить огонь, и только потом можно говорить о миротворческих миссиях.

План С ("Стена"): не существует такой стены, которая могла бы остановить террор. Россия не откажется от идеи дестабилизировать Украину, и если мы прекратим вести оборонительную войну, она окажется на улицах мирных городов.

"Украинскому политикуму стоило бы честно сказать о том, что никаких возможностей прекратить конфликт в краткосрочной перспективе сегодня нет. Необходимо переустраивать экономику под долгосрочный конфликт – под оборонительную войну", - считает рукводитель проектов Ценрта.

Также стоит искать другие пути сбыта украинской продукции, так как порт Мариуполя на данный момент не может исполнять эту функцию и направлять государственные усилия на работу с людьми, проживающими на Донбассе – показывать им, что их будущее может быть только в Украине – "квазигосударствам" и России они не нужны.

"Мантра о безальтернативности каких бы то ни было решений должна быть отставлена раз и навсегда", - подсуммировала свое выступление Кучеренко.