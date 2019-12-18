Максим Болдин использует фейковый набсовет, чтобы легализовать захват Одесского медина, - СМИ

Наблюдательный совет Одесского национального медуниверситета, созданный при прошлой каденции Министерства здравоохранения, стал инструментом для легализации рейдерского захвата вуза. Об этом пишет КП в Украине.

Напомним указанный орган был создан указом МЗУ №2380 от 21 декабря 2018 года. В его состав среди прочих вошли участники рейдерского захвата Одесского медина адвокат Максим Болдин и экс-нардеп от БПП Давид Макарьян.

Ранее, в феврале 2017 года, ОНМедУ уже избрал наблюдательный совет со сроком полномочий до 2022 года.

"Теперь наблюдательных советов по факту два. Фейковый нужен был только для одного: чтобы не имеющие к медину никакого отношения Макарьян и Болдин получили хотя бы какой-то "официальный" статус", — пишет издание.

При этом набсовет Минздрава не может считаться легитимным, поскольку был создан в нарушение законодательства в сфере высшего образования и статута ОНМедУ: эти документы относят формирование органа к компетенции высшего учебного учреждения. Кроме того, в его состав "своего" набсовета министерство ввело людей, не имеющих отношения ни к образованию, ни к медицине: "Болдин не просто не имеет никакого отношения к медицине или медицинскому образованию, но и защищает интересы Дубининой (кандидатура Ульяны Супрун на пост и.о. ректора — ред.). Он не может входить в совет хотя бы на основании явного конфликта интересов".

От имени фейкового набсовета Максим Болдин пытается оказывать давление на университет, в частности, инициировал аудит его деятельности.

Напомним, Максим Болдин был адвокатом экс-мэра Одессы Эдуарда Гурвица и в 2010 году фигурировал "деле Смоляра", когда чиновники горсовета вывели из коммунальной собственности 18 объектом недвижимости в центре города, включая Центральный дворец бракосочетания на Ланжероновской.

Болдин также является защитником подозреваемого в причастности к убийству Екатерины Гандзюк Игоря Павловского. В мае 2019 года адвокат добился выхода своего подзащитного из СИЗО. В инициативной группе "Кто заказал Катю Гандзюк" обвинили Болдина в срыве судебного процесса и попытках ввести суд в заблуждение. Он также был один из пяти кандидатов на пост главы Одесской ОГА и участвовал в конкурсе в Совет общественного контроля при ГБР. Тогда Болдин оказался в центре скандала вокруг фальсификации результатов онлайн-голосования.