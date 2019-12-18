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18 декабря 2019, среда, 16:06 757
Транспорт 2019-12-18T16:17:31+02:00
Українські Новини
Харьковский аэропорт Ярославского и SkyUp Airlines запускают прямое авиасообщение с Батуми, Бургасом и Тель-Ав

Харьковский аэропорт Ярославского и SkyUp Airlines запускают прямое авиасообщение с Батуми, Бургасом и Тель-Авивом

Сергей Паламаренко
Международный аэропорт
Международный аэропорт
Международный аэропорт "Харьков". Фото: hrk.aero

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, объявил о запуске авиакомпанией SkyUp Airlines прямого регулярного авиасообщения с городами Батуми (Грузия), Бургас (Болгария) и Тель-Авив (Израиль) в летнем сезоне 2020 года.

Как уточнила компания-администратор аэропорта "Нью Системс АМ", входящая в группу DCH Ярославского, аэропорт также расширит сообщение по направлению "Харьков - Тбилиси": теперь перелеты будут осуществляться круглый год, в то время как ранее отправиться в Тбилиси можно было лишь в зимний сезон.

"Перелеты в Тель-Авив откроются 29 марта и будут выполняться по четвергам и воскресеньям стоимостью от 2 433 гривен. Перелеты в Батуми стартуют 29 мая и будут доступны по вторникам и пятницам стоимостью от 1 905 гривен. Рейсы в Бургас откроются 2 июня и будут доступны каждый вторник по цене от 1 594 гривен. Перелеты в Тбилиси в летний сезон будут выполняться по понедельникам и четвергам, а их стоимость составит от 1 833 гривен", - сообщили в пресс-службе международного аэропорта "Харьков", и уточнили, что цены указаны за перелет в одну сторону без учета стоимости провоза багажа.

Все рейсы открыты в рамках сотрудничества аэропорта Ярославского с украинской авиакомпанией SkyUp Airlines, которая к нынешнему времени осуществляет перелеты из Харькова по 13 регулярным маршрутам и базирует в харьковском аэропорту один из своих лайнеров - Boeing 737.

Билеты на летний сезон на новые авиарейсы уже доступны на сайте авиаперевозчика, а также в кассах аэропорта и билетных агентствах.

Ранее международный аэропорт "Харьков" сообщил, что его партнер SkyUp Airlines также открыл продажу билетов на популярные среди путешественников в период летних отпусков прямые рейсы в Ларнаку, Барселону, Париж (Бове), Прагу и Римини.

Международный аэропорт "Харьков" – один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского в рамках подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Международный аэропорт "Харьков" входит в перечень лидеров среди украинских аэропортов по интенсивности обслуживания взлетов-посадок воздушных судов и количеству обслуживаемых путешественников на внутренних и международных авиаперелетах. В 3-м квартале 2019 года аэропорт Ярославского, согласно данным Европейского отделения Международного совета аэропортов (ACI Europe), вошел в ТОП-5 наиболее динамично растущих воздушных гаваней Европы, обслуживающих до 5 млн пассажиров в год.

Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Александр Ярославский, владелец и основатель группы DCH, имеющей успешный опыт создания и развития аэропорта в Харькове, намерен повторить этот успех: весной 2020 года стартует строительство нового аэровокзального комплекса международного уровня в городе Днипро.

Больше новостей о: Международный аэропорт "Харьков" Александр Ярославский DCH Group SkyUp Airlines

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