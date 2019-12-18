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18 декабря 2019, среда, 15:35 479
СМИ 2019-12-18T15:36:43+02:00
Українські Новини
НСЖУ призвал Зеленского включить крымских журналистов в список обмена "всех на всех"

НСЖУ призвал Зеленского включить крымских журналистов в список обмена "всех на всех"

Сергей Паламаренко
Сергей Томиленко, НСЖУ, Владимир Зеленский, обмен пленными
Сергей Томиленко. Фото: Украинское Фото
Сергей Томиленко. Фото: Украинское Фото

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал Президента Украины Владимира Зеленского включить крымских журналистов в список для взаимного освобождения лиц между Украиной и временно оккупированными территориями (так называемого обмена "всех на всех").

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

"Крымскотатарские гражданские журналисты и журналист Николай Семена, которые преследуются российскими властями в Крыму, должны быть включены в список для взаимного освобождения лиц между Украиной и временно оккупированными территориями (так называемого обмена "всех на всех")", - написал Томиленко.

В заявлении НСЖУ по поводу преследования кримськотатарских журналистов говорится: "Призываем власти Украины и лично Президента Украины Владимира Зеленского использовать все рычаги влияния для освобождения незаконно удерживаемых и заключенных журналистов и блоггеров, которых удерживает Россия, включить Наримана Мемедеминова, Сервера Мустафаева, Ремзи Бекирова, Османа Арифмеметова и Рустема Шейхалиева в список для взаимного освобождения лиц, удерживающих на оккупированных территориях (так называемого обмена "всех на всех"), и способствовать их освобождению в ближайшее время".

Уточним, системное давление на крымскотатарских журналистов неоднократно осуждали международные институты, в том числе - Международная федерация журналистов, Европейская федерация журналистов, представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ, Мониторинговая миссия ООН по правам человека.

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