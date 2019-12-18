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18 декабря 2019, среда, 15:14 681
Верховная Рада и партии 2019-12-18T16:15:02+02:00
Українські Новини
Мы выиграли у власти первый раунд битвы за землю, – Бойко

Мы выиграли у власти первый раунд битвы за землю, – Бойко

Сергей Паламаренко
Юрий Бойко, ОПЗЖ, Рынок земли, Продажа земли
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа/
Юрий Бойко. Фото: zаgittya.com.uа/

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко, комментируя ситуацию с законопроектом об открытии рынка земли, заявил, что "первый раунд битвы за землю у власти выигран".

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Первый раунд битвы за землю мы выиграли. Власть поняла, что не сможет протянуть решение "под одеялом", по-тихому внести законопроект в зал и как-то проголосовать, потому что напряжение в обществе очень велико. Нахрапом продать украинскую землю непонятно кому не получится", – подчеркнул политик.

Бойко акцентировал на необходимости рассмотрения всех поправок, поданных к законопроекту о рынке земли. "Я думаю, что Аграрный комитет не пойдет на объединение поправок, поданных народными депутатами. Фракция ОПЗЖ категорически против этого. Есть порядок, есть Регламент, и такие чувствительные вопросы как продажа земли должны рассматриваться по полной процедуре. Комитет должен рассмотреть все поправки. Без этого данный законопроект не может быть внесен в сессионный зал", – подчеркнул сопредседатель фракции ОПЗЖ.

Народный депутат также в очередной раз акцентировал, что вопрос об открытии рынка земли можно рассматривать только после референдума. "Я надеюсь, что у власти хватит ума прислушаться к обществу и решение об открытии рынка земли принимать только после всеукраинского референдума, если на нем будет получено согласие граждан. Судьбоносные вопросы, касающиеся всего общества, должны проходить референдум", – отметил Бойко.

ОПЗЖ требует провести референдум об открытии рынка земли в Украине, продлить мораторий на продажу земли до 2025 года, навести порядок в Государственной службе Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра (Госгеокадастре), распаевать земли государственной собственности между теми гражданами, которые их не получили. Только после этого можно ставить вопрос о рынке земли в Украине.

Напомним, народные депутаты от ОПЗЖ внесли около 3 500 поправок к законопроекту об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Фракция голосовала против данного законопроекта в первом чтении, поскольку предложенное правительством введение оборота земель сельскохозяйственного назначения идет вразрез с национальными и экономическими интересами Украины и ее граждан, противоречит законам и Конституции.

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