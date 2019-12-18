Российские компании организовали в Киеве конференцию по легализации игорного бизнеса в Украине, – СМИ

В среду, 18 декабря, в Киеве проходит Kyiv iGaming Affiliate Conference, ключевой темой которой, по словам организаторов, станет легализация игорного бизнеса в Украине, а также применение международного опыта по его регулированию.

Об этом сообщило информационное агентство "УНИАН".

Однако, по факту основными участниками и партнерами конференции являются представители запрещенных в Украине российских казино и гемблинговых компаний и организаций.

Соответствующие фотографии в сети Интернет публикуют присутствующие на конференции участники. Так, на фото мы можем увидеть среди партнеров Российскую ассоциацию развития игорного бизнеса, и такие порталы как igorka.ru, "Руссикий Аффилет", Cazinoz, AFF1.ru и другие.

Напомним, на этой пленарной неделе народные депутаты попытаются выполнить поручение Президента Украины Владимира Зеленского, приняв в 1-м чтении законопроект №2285 "О государственном регулировании деятельности в сфере организации и проведения азартных игр".

Согласно свежим данным опроса, проведененного Киевским международным институтом социологии (КМИС), большинство граждан Украины (56%) выступают против легализации игорного бизнеса в стране.

19% респондентов поддерживают легализацию азартных игр, но при условии, что для этого будут отведены специальные игровые зоны или локализованные места.

Кроме того, большинство (52%) граждан Украины негативно относятся к тому, что Президент Зеленский одобряет легализацию игорного бизнеса. Положительное отношение к такой инициативе Зеленского у 35% респондентов.