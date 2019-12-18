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18 декабря 2019, среда, 14:21 612
Общество 2019-12-18T14:45:02+02:00
Українські Новини
STEM is FEM отправит школьницу из Днипра на IT-фестиваль в Валенсию

STEM is FEM отправит школьницу из Днипра на IT-фестиваль в Валенсию

Сергей Паламаренко
Елизавета Ситникова, STEM is FEM, Энергетика, Экология, Webit Festival Europe, Юлия Соколовская, Кира Рудик, Сергей Токарев

Десятиклассница из Днипра Вероника Подлеснова победила во втором образовательном модуле благотворительного проекта STEM is FEM. Она поедет в Испанию на Webit Festival Europe.

В двухдневном образовательном модуле проекта 23 девушки-старшеклассницы представляли разные уголки Украины: Днипро, Запорожье, Каменец-Подольский, Мариуполь, Никополь, Ровно, Харьков и Киев. Для участия в конкурсе они прошли тестирование на сайте и были выбраны из числа 80 желающих. На этот раз темой изучения стала отрасль IT. Перед девушками выступали женщины, достигшие значительных карьерных вершин в IT и не только. Среди них были Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, народный депутат Украины Кира Рудик и другие.

После лекций девушек ожидал конкурс. Лучше всех с ним справилась пятнадцатилетняя Вероника Подлеснова из Днипра. 17 июня она посетит Webit Festival Europe в испанской Валенсии. В этом году фестиваль посетили 15 тыс участников из 120 стран, перед ними выступали более 450 спикеров. Среди спикеров проекта представители крупнейших технологических компаний мира - CISCO, Huawei, Ubuntu, Skyscanner, Amazon, Mastercard, DELL, BMW, BLABLA car, Airbus.

"Мы стараемся заинтересовать девушек IT-сферой и продемонстрировать, что это не только работа за компьютером в офисе. Информационные технологии - это общение с коллегами, новые знания, открытия, и безграничное международное комьюнити. Визит в один из крупнейших IT-фестивалей дает возможность увидеть и почувствовать эту атмосферу", - рассказывает один из инициаторов проекта STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

Еще две участницы - киевлянка Елизавета Ситникова и Мария Щербань из Запорожья получили годовую подписку на 150 онлайн-лекций от платформы Projector Online. Кстати, Елизавета уже второй раз участвует в STEM is FEM. И в прошлый раз, на модуле, посвященном биотехнологиям, она тоже заняла второе место.

"Для меня участие в проекте - больше чем просто опыт. В течение последних столетий женщинам приходилось заниматься наукой под мужскими псевдонимами, делать исследования, зная, что вся слава достанется коллеге-мужчине, иначе открытие не будут воспринимать серьезно. Поэтому STEM is FEM - это, в первую очередь, возможность. Возможность проявить себя, возможность познакомиться с другими девушками и женщинами, которые тоже верят в мир, где у науки нет пола. STEM is FEM позволяет понять, что твои старания действительно ценят. Поэтому до встречи на следующих модулях!" - говорит участница двух модулей STEM is FEM Елизавета Ситникова.

STEM is FEM - благотворительный образовательный проект, который поощряет девушек выбирать STEM-специальности. Уже в январе 2020 года на сайте STEM is FEM начнется конкурс на участие в модуле "Энергетика и экология".

Больше новостей о: Елизавета Ситникова STEM is FEM Энергетика Экология Webit Festival Europe Юлия Соколовская Кира Рудик Сергей Токарев

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