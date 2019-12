STEM is FEM отправит школьницу из Днипра на IT-фестиваль в Валенсию

Десятиклассница из Днипра Вероника Подлеснова победила во втором образовательном модуле благотворительного проекта STEM is FEM. Она поедет в Испанию на Webit Festival Europe.

В двухдневном образовательном модуле проекта 23 девушки-старшеклассницы представляли разные уголки Украины: Днипро, Запорожье, Каменец-Подольский, Мариуполь, Никополь, Ровно, Харьков и Киев. Для участия в конкурсе они прошли тестирование на сайте и были выбраны из числа 80 желающих. На этот раз темой изучения стала отрасль IT. Перед девушками выступали женщины, достигшие значительных карьерных вершин в IT и не только. Среди них были Министр социальной политики Украины Юлия Соколовская, народный депутат Украины Кира Рудик и другие.

После лекций девушек ожидал конкурс. Лучше всех с ним справилась пятнадцатилетняя Вероника Подлеснова из Днипра. 17 июня она посетит Webit Festival Europe в испанской Валенсии. В этом году фестиваль посетили 15 тыс участников из 120 стран, перед ними выступали более 450 спикеров. Среди спикеров проекта представители крупнейших технологических компаний мира - CISCO, Huawei, Ubuntu, Skyscanner, Amazon, Mastercard, DELL, BMW, BLABLA car, Airbus.

"Мы стараемся заинтересовать девушек IT-сферой и продемонстрировать, что это не только работа за компьютером в офисе. Информационные технологии - это общение с коллегами, новые знания, открытия, и безграничное международное комьюнити. Визит в один из крупнейших IT-фестивалей дает возможность увидеть и почувствовать эту атмосферу", - рассказывает один из инициаторов проекта STEM is FEM, инвестор и IT-бизнесмен Сергей Токарев.

Еще две участницы - киевлянка Елизавета Ситникова и Мария Щербань из Запорожья получили годовую подписку на 150 онлайн-лекций от платформы Projector Online. Кстати, Елизавета уже второй раз участвует в STEM is FEM. И в прошлый раз, на модуле, посвященном биотехнологиям, она тоже заняла второе место.

"Для меня участие в проекте - больше чем просто опыт. В течение последних столетий женщинам приходилось заниматься наукой под мужскими псевдонимами, делать исследования, зная, что вся слава достанется коллеге-мужчине, иначе открытие не будут воспринимать серьезно. Поэтому STEM is FEM - это, в первую очередь, возможность. Возможность проявить себя, возможность познакомиться с другими девушками и женщинами, которые тоже верят в мир, где у науки нет пола. STEM is FEM позволяет понять, что твои старания действительно ценят. Поэтому до встречи на следующих модулях!" - говорит участница двух модулей STEM is FEM Елизавета Ситникова.

STEM is FEM - благотворительный образовательный проект, который поощряет девушек выбирать STEM-специальности. Уже в январе 2020 года на сайте STEM is FEM начнется конкурс на участие в модуле "Энергетика и экология".