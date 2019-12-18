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18 декабря 2019, среда, 13:58 35 Пресс-релиз
Экономика 2019-12-18T14:30:02+02:00
Українські Новини
Почти 15 тыс. выездов осуществила аварийная служба "Винницагаз" по заявкам потребителей

Почти 15 тыс. выездов осуществила аварийная служба "Винницагаз" по заявкам потребителей

Валерия Назаренко
Винницагаз. Фото: vn.104.ua
Винницагаз. Фото: vn.104.ua

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила более 15 тыс. выездов по вызовам "104". В 98% аварийных заявок обнаружены утечки газа. Еще 102 утечки обнаружено и ликвидировано в результате комплексного приборного обследования сетей.


С января по декабрь 2019 г. аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила более 15 тыс. выездов за аварийными заявкам по всему региону. В 98% вызовов обнаружены утечки газа. Все выявленные утечки локализованы. Почти треть всех заявок приходится на город Винницу и Винницкий район.

Кроме того, в текущем году АО "Винницагаз" проведено комплексное приборное обследование 6,3 тыс. км газопроводов. В результате выявлено и ликвидировано более 2,8 тыс. повреждений изоляции и более сотни утечек газа на распределительных газопроводах.

"С каждым годом газораспределительные сети региона требуют все больше работ и капиталовложений. Сети стареют и изнашиваются, требуют ремонта и замены. При этом средства, заложенные на эти цели в тарифе на распределение природного газа, едва покрывают треть от фактической потребности", - объясняет главный инженер АО "Винницагаз" Михаил Дзимина.

В Винницкой области круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки и т.д. 23 подразделения аварийно-диспетчерской службы "Винницагаз". До самых отдаленных точек обслуживания аварийная бригада прибывает в пределах 40 минут времени.

В этом году для нужд службы "104" АО "Винницагаз" приобретено 5 автомобилей Peugeot Boxer. Новая техника обеспечивает быстрое и качественное реагирование на аварийные заявки потребителей, выявление и устранение аварий на газораспределительных сетях.


Справка. Основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54 %. Природный газ получают 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы распределения составляют 781 978, 504 тыс. кубометров природного газа в год. АО "Винницагаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено более 73 миллионов гривен.

 
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