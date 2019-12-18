Почти 15 тыс. выездов осуществила аварийная служба "Винницагаз" по заявкам потребителей

С начала года аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила более 15 тыс. выездов по вызовам "104". В 98% аварийных заявок обнаружены утечки газа. Еще 102 утечки обнаружено и ликвидировано в результате комплексного приборного обследования сетей.



С января по декабрь 2019 г. аварийно-диспетчерская служба АО "Винницагаз" осуществила более 15 тыс. выездов за аварийными заявкам по всему региону. В 98% вызовов обнаружены утечки газа. Все выявленные утечки локализованы. Почти треть всех заявок приходится на город Винницу и Винницкий район.



Кроме того, в текущем году АО "Винницагаз" проведено комплексное приборное обследование 6,3 тыс. км газопроводов. В результате выявлено и ликвидировано более 2,8 тыс. повреждений изоляции и более сотни утечек газа на распределительных газопроводах.



"С каждым годом газораспределительные сети региона требуют все больше работ и капиталовложений. Сети стареют и изнашиваются, требуют ремонта и замены. При этом средства, заложенные на эти цели в тарифе на распределение природного газа, едва покрывают треть от фактической потребности", - объясняет главный инженер АО "Винницагаз" Михаил Дзимина.



В Винницкой области круглосуточно и без выходных принимают вызовы потребителей, выезжают и ликвидируют утечки, устраняют поломки и т.д. 23 подразделения аварийно-диспетчерской службы "Винницагаз". До самых отдаленных точек обслуживания аварийная бригада прибывает в пределах 40 минут времени.



В этом году для нужд службы "104" АО "Винницагаз" приобретено 5 автомобилей Peugeot Boxer. Новая техника обеспечивает быстрое и качественное реагирование на аварийные заявки потребителей, выявление и устранение аварий на газораспределительных сетях.



Справка. Основной сферой деятельности АО "Винницагаз" является распределение природного газа. На сегодняшний день уровень газификации Винницкой области составляет 54 %. Природный газ получают 450 тыс. семей и почти 4,8 тыс. предприятий, учреждений и организаций. Объемы распределения составляют 781 978, 504 тыс. кубометров природного газа в год. АО "Винницагаз" входит в реестр крупных налогоплательщиков в Винницкой области. В 2018 году в бюджеты различных уровней компанией было уплачено более 73 миллионов гривен.