Избиение журналистов сотрудниками Нацполиции во время протестов ничем не оправдано, – НСЖУ

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко, комментируя нападение полицейского на журналиста "Радио Свобода" Сергея Нужненко, заявил, что сотрудники Национальной полиции во время протестных акций не должны рассматривать сотрудников средств массовой информации (СМИ) как угрозу.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Единственное оружие журналистов - это фотоаппарат или телекамера, диктофон или микрофон, поэтому избиение журналистов сотрудниками правоохранительных органов во время протестов ничем не оправдано, - отметил Томиленко. - Уже немало сотрудников медиа пострадало именно от действий людей в погонах, но без надлежащих расследований и без надлежащих требований руководства МВД не трогать во время беспорядков журналистов, такие инциденты будут происходить и в будущем".

Уточним, 17 ноября во время акции протеста против продажи земли сельскохозяйственного назначения у здания Верховной Рады Украины фотокорреспондент "Радио Свобода" Сергей Нужненко пострадал от рук правоохранителей. Журналист, освещая акцию протеста, оказался в эпицентре событий в ходе столкновения между активистами и представителями полиции.

Как сообщил журналист Нужнеко, ему разбили очки и повреждили профессиональную фотокамеру, также он получил ушиб правой руки и многочисленные синяки.

"Заявление в Печерском райотделе полиции написал по 3 статьям - препятствование журналистской деятельности, нанесение телесных повреждений и повреждение журналистской техники, - уточнил Нужненко в комментарии НСЖУ. - При этом я заметил, что препятствия совершали именно сотрудники полиции. Видимо, дело теперь должны передать в Государственный бюро расследований".

Журналист подтвердил, что вечером 17 декабря он написал заявление о совершенении преступления в его отношении в Печерское управление полиции Главного управления Национальной полиции в г. Киеве. По словам журналиста, в райотделе один из полицейских заявил, что в ходе столкновений полиция не обязана определять является ли он журналистом или митингующим, использует ли он профессиональную технику и что написано на его удостоверении. "И вообще Вы сами виноваты, что были там", - процитировал слова полицейского Нужненко.

Отметим, что за последние 6 лет в отношении журналиста Нужненко сотрудники Министерства внутренних дел Украин уже триджы примененяли к нему силу. В марте 2018 года во время разгона палаточного городка сторонников Саакашвили у здания Рады журналист "Радио Свобода" Нужненко пострадал во время выполнения профессиональных обязанностей. Тогда работник Нацполиции подошел к корреспонденту со спины и распылил содержимое баллончика ему в лицо.