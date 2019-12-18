Побиття журналістів співробітниками Нацполіції під час протестів нічим не виправдане, – НСЖУ

Голова Національного союзу журналістів України (НСЖУ) Сергій Томіленко, коментуючи напад поліцейського на журналіста "Радіо Свобода" Сергія Нужненка, заявив, що співробітники Національної поліції під час протестних акцій не повинні розглядати співробітників засобів масової інформації (ЗМІ) як загрозу.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Єдина зброя журналістів – це фотоапарат чи телекамера, диктофон чи мікрофон, тому побиття журналістів співробітниками правоохоронних органів під час протестів нічим не виправдане, - зазначив голова НСЖУ Сергій Томіленко. – Вже немало співробітників медіа постраждало саме від дій людей у погонах, але без належних розслідувань та без належних вимог керівництва МВС не чіпати під час заворушень журналістів, такі інциденти траплятимуться і у майбутньому".

Нагадаємо, 17 листопада під час акції протесту проти продажу землі сільськогосподарського призначення біля будівлі Верховної Ради України фотокореспондент "Радіо Свобода" Сергій Нужненко постраждав від рук правоохоронців. Журналіст, висвітлюючи акцію протесту, опинився в епіцентрі подій в ході зіткнення між активістами та представниками поліції.

Як повідомив журналіст Нужнеко, йому розбили окуляри і пошкодили професійну фотокамеру, також він отримав забій правої руки і численні синці.

"Заяву у Печерському райвідділі поліції написав за 3 статтями - перешкоджання журналістській діяльності, нанесення тілесних ушкоджень та пошкодження журналістської техніки, - уточнив Нужненко у коментарі НСЖУ. - При цьому я помітив, що перешкоди здійснювали саме співробітники поліції. Мабуть, справу тепер повинні передати до Державного бюро розслідувань".

Журналіст підтвердив, що ввечері 17 грудня він написав заяву про скоєння злочину в його відношенні в Печерському управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві. За словами журналіста, в райвідділі один з поліцейських заявив, що в ході зіткнень поліція не зобов'язана визначати чи є він журналістом або мітингувальників, чи використовує він професійну техніку і що написано на його посвідченні. "І взагалі Ви самі винні, що були там", - процитував слова поліцейського Нужненко.

Зазначимо, що за останні 6 років щодо журналіста Нужненко співробітники Міністерства внутрішніх справ Україн вже 3 рази застосовували до нього силу. У березні 2018 року під час розгону наметового містечка прихильників Саакашвілі біля будівлі Ради журналіст "Радіо Свобода" Нужненко постраждав під час виконання професійних обов'язків. Тоді працівник Нацполіції підійшов до кореспондента зі спини та розпилив уміст балончика йому в обличчя.