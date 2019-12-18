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Космос 2019-12-18T14:30:02+02:00
Українські Новини
Украинцы назвали звезду и экзопланету Тризубом и Берегиней

Украинцы назвали звезду и экзопланету Тризубом и Берегиней

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Планета, Экзопланеты

Международный астрономический союз проводил всемирный конкурс, в ходе которого люди выбирали названия планетам за пределами Солнечной системы и звездам, вокруг которых те вращаются. Об этом сообщает ВВС-Украина.

Ранее эти звезды и экзопланеты имели названия только в виде букв и цифр. В конкурсе участвовали более 100 стран, включаю и нашу.

Украинцами была предложена почти сотня имен. В итоге звезду HAT-P-15 в созвездии Персея назвали Берегиней - в честь богини-защитницы земли и хранительницы домашнего очага.

А экзопланета теперь имеет название Тризуб.

Полный список имен-победителей по странам находится на сайте МАС.

Напомним, астрономы нашли суперземлю в 6 световых годах от Солнца.

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