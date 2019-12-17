После решения КС Зеленский может как ветировать закон о ГБР, так и подписать его, - Попович

Председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович считает, что после решения Конституционного Суда, который признал неконституционным право президента назначать и увольнять директора Госбюро расследований, Владимир Зеленский может как ветировать закон о перезагрузке ГБР, так и подписать его.

Об этом Попович сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Президент может выйти из ситуации двумя способами: не подписать закон и ветировать его, сославшись на решение КС, и второй способ - подписать и перезагрузить орган и, таким образом, учесть общественную необходимость. Третьего варианта не существует", - сказал Попович.

При этом он считает, что из сложившейся ситуации нужно выходить следующим образом - разработать и внести новый законопроект о ГБР.

"Если президент не подпишет закон о ГБР, ссылаясь на решение Конституционного суда, то мы де-факто признаем одну простую вещь, о которой говорят не один день - что такие органы, как ГБР и НАБУ находятся вне Конституции. То есть, если о СБУ есть упоминание, если о прокуратуре есть упоминание в Конституции и о МВД, Нацполиции, то об этих органах его в Основном законе не сказано ничего. Если мы смотрим все через призму выводов КС, то мы должны понимать, что Порошенко незаконно назначил, как Сытника так и Трубу. И в данном случае воникает вопрос о легитимности этих органов. Поэтому, из этой ситуации нужно выходить другим образом. Необходим новый законопроект о ГБР, которым исключить вопрос существования НАБУ. Если мы решим вопрос нового закона о ГБР, в котором определим субъектов, кто назначает директора, четко определим основания для увольнения, пропишем парламентский контроль, только тогда правоохранительный орган будет работать", - уверен Попович.

Как сообщали Українські Новини, экс-судья КС Виктор Шишкин считает, что Зеленский должен ветировать закон о перезагрузке ГБР из-за решения КС о неконституционности полномочий Президента назначать директоров НАБУ и ГБР.