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Происшествия 2019-12-18T14:30:04+02:00
Українські Новини
Центр Киева остановился в пробках из-за ДТП

Центр Киева остановился в пробках из-за ДТП

Ольга Фандорина
Ольга Фандорина
Пробки, Пробки в Киеве
ДТП в Киеве. Фото: Страна
ДТП в Киеве. Фото: Страна

В среду, 18 декабря, на проспекте Победы в Киеве произошло ДТП после чего образовалась гигантская пробка в сторону центра. Об этом сообщает издание "Страна".

Посреди проспекта произошло столкновение автомобилей, авария держит 2 полосы автопотока. 

Фото: Cтрана.ua

Кстати, на площади Победы в Шевченковском районе столицы также произошло ДТП.

Фото: Cтрана.uaДТП в Киеве. Фото: Cтрана.ua

До этого патрульная полиция сообщила, что на прошлой неделе на столичных дорогах наблюдался резкий рост ДТП: произошло 956 аварий (на позапрошлой неделе - 896). В том числе 54 ДТП с пострадавшими (на позапрошлой неделе - 23).

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