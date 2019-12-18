"Северодонецкий "Азот" наращивает объемы производства КАС и аммиачной селитры

В январе-ноябре 2019 года входящее в состав компании Ostchem предприятие "Северодонецкое объединение "Азот" (Луганская область) выпустило 319,94 тыс. тонн аммиачной селитры, 1,52 тыс. тонн аммиака водного технического, 9,96 тыс. тонн КАС (карбамидо-аммиачная смесь) и 256,16 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают Українськi Новини.

"В этом году предприятию удалось частично возобновить производство минеральных удобрений на давальческом сырье. Мы выполнили производственный план. По базовому продукту – аммиачной селитре – у нас рост объемов производства почти в три раза. Второе, очень важное для нас событие года – монтаж установки по получению жидких удобрений КАС. Мы увеличили объемы производства КАС. Наша стратегия остается неизменной – "подстраивать" производство под спрос: в этом году мы производили то, что наиболее востребовано, исходя из наших производственных возможностей, ценовой конъюнктуры рынка удобрений и цен на основное сырье, необходимое для производства удобрений", – сказано в сообщении со ссылкой на слова председателя правления предприятия Леонида Бугаева.

Согласно сообщению, за 11 месяцев предприятие вложило в модернизацию и капитальные ремонты более 32,35 млн гривен, большая часть инвестиций была направлена на обеспечение надежного функционирования всех технологических комплексов.

В частности одним из крупных проектов стал монтаж проектной установки для получения жидких удобрений КАС (3,95 млн гривен), благодаря работе установки и продолжающемуся выводу ее на проектные показатели мощности, предприятие увеличило объем производства жидких удобрений КАС почти вдвое с 5,37 тыс. тонн удобрений жидких азотных КАС (2018 год, производство велось на временно собранной схеме) до 9,96 тыс. тонн (11 месяцев 2019 года).

Также была осуществлена модернизация/ремонт оборудования в цехе пароснабжения и общекомбинатовских коммуникаций (2,07 млн гривен), благодаря чему цех выдает технологический пар во все производственные цеха, а в отопительный период – обеспечивает теплом все предприятие.

Основная направленность ремонта – снижение тепловых потерь.

Проводились работы по оптимизации тепловых сетей, с включением в работу коллекторов меньшего сечения, и ремонту тепловой изоляции.

По предварительным оценкам специалистов-энергетиков, экономический эффект от проведенных работ составит порядка 1 млн гривен ежемесячно в период отопительного сезона.

Модернизация аммиачно-холодильной установки в цехе производства аммиака 1-А (1,02 млн гривен).

Предприятие увеличило мощности по перегрузке аммиака в изотермические хранилища цеха 1-А.

После модернизации аммиачно-холодильная установка способна захолаживать более 400 тонн аммиака в день (ранее – до 100 тонн).

Капитальный ремонт оборудования и коммуникаций в цехе производства азотной кислоты (2,12 млн гривен).

В цехе производства азотной кислоты смонтированы станции осушки воздуха, подаваемого на контрольно-измерительные приборы (КИП)/автоматику.

Работа станции по осушке воздуха, подаваемого в КИП, позволяет повысить надежность работы измерительного оборудования в цехе, а значит, и улучшает показатели надежности работы всего технологического комплекса.

За 9 месяцев 2019 года предприятие выпустило: 232,91 тыс. тонн товарной аммиачной селитры; 186,75 тыс. тонн неконцентрированной азотной кислоты; 6,78 тыс. тонн удобрений жидких азотных КАС; 1,22 тыс. тонн товарного аммиака водного технического.

Как сообщали Українськi Новини, в 2017 году "Северодонецкий "Азот" сократил убыток в 3,6 раза, или на 4,353 млрд гривен, до 1,694 млрд гривен, сократив чистый доход на 21,53%, или на 313,713 млн гривен, до 1,144 млрд гривен по сравнению с 2016 годом.

"Северодонецкий "Азот" является крупным производителем аммиака, карбамида и аммиачной селитры.

В июне 2017 года предприятия "Ривнеазот", "Северодонецкое объединение "Азот" и "Азот" (Черкассы) начали работы по возобновлению производства минеральных удобрений.

Предприятие входит в состав компании Ostchem, которая объединяет предприятия азотной химии Group DF.