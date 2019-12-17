Названа сума гонорара донецкого "Шахтера" за участие в Лиге чемпионов

Такие данные опубликованы на странице Swiss Ramble в Тwitter.

Несмотря на то, что ни один футбольный клуб из большой европейской пятерки не пробился в весеннюю часть турнира сильнейших команд континента, сразу четыре команды заработали приличные сумму: Бенфика, с которой дончанам предстоит встретиться в Лиге Европы, получила больше 50 миллионов евро, а Аякс, Шахтёр и Зенит - более 40 миллионов евро.

Согласно обнародованным данным, горняки получили от УЕФА гарантировано 15,25 млн евро за участие в групповом этапе турнира.

По результатам выступлений, дончане заработали еще 5,7 млн евро – по 2,7 млн за 1 победу и 3 ничьи, а также 300 тысяч за 2 поражения.

Также "Шахтер" получил 23,3 млн евро за свою позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

Доходы. Инфографика: Swiss Ramble в Тwitter.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Динамо" вылетело из Лиги Европы, сыграв последний матч вничью.