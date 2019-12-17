подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
  • Новости
  • Спорт
  • Названа сума гонорара донецкого "Шахтера" за участие в Лиге чемпионов
17 декабря 2019, вторник, 20:45 427
Спорт 2019-12-17T20:45:01+02:00
Українські Новини
Названа сума гонорара донецкого "Шахтера" за участие в Лиге чемпионов

Названа сума гонорара донецкого "Шахтера" за участие в Лиге чемпионов

Таня Войтюк
Футбол, Лига Чемпионов, Донецк, ФК Шахтер
Жуниор Мораес. Фото: ФК Шахтер
Жуниор Мораес. Фото: ФК Шахтер

После того, как была опубликована финальная турнирная таблица чемпионата Украины по футболу, была обнародована сумма, которую получил ФК "Шахтер" за участие в сезоне 2019/20 ЛЧ.

Такие данные опубликованы на странице Swiss Ramble в Тwitter.

Несмотря на то, что ни один футбольный клуб из большой европейской пятерки не пробился в весеннюю часть турнира сильнейших команд континента, сразу четыре команды заработали приличные сумму: Бенфика, с которой дончанам предстоит встретиться в Лиге Европы, получила больше 50 миллионов евро, а Аякс, Шахтёр и Зенит - более 40 миллионов евро.

Согласно обнародованным данным, горняки получили от УЕФА гарантировано 15,25 млн евро за участие в групповом этапе турнира.

По результатам выступлений, дончане заработали еще 5,7 млн евро – по 2,7 млн за 1 победу и 3 ничьи, а также 300 тысяч за 2 поражения.

Также "Шахтер" получил 23,3 млн евро за свою позицию в таблице коэффициентов УЕФА.

Доходы. Инфографика:Доходы. Инфографика: Swiss Ramble в Тwitter.

Как сообщали Українські Новини, ранее "Динамо" вылетело из Лиги Европы, сыграв последний матч вничью. 

Больше новостей о: Футбол Лига Чемпионов Донецк ФК Шахтер

Архив
Новости
Лето подкралось незаметно: в среду в Украине будет до +15 тепла 21:00 Карта
В Киеве недалеко от акции возле Рады умер мужчина 20:57
Названа сума гонорара донецкого "Шахтера" за участие в Лиге чемпионов 20:45
Полиция отрицает несоответствие результатов экспертиз по делу Шеремета 20:42
Дело Шеремета: защита Дугарь обжаловала ее круглосуточный домашний арест 20:39
больше новостей
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество 05:51 Инфографика
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник 06:00
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки: цены на бензин в Украине 05:45
больше новостей
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Украинцы смогут получать зарплату на карточку любого банка 11:02
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok