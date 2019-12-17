У Ахметова отрицают контроль над туристическим бизнесом в аннексированном Крыму

Холдинг бизнесмена Рината Ахметова SCM заявляет, что "не контролирует и не управляет ни одним из активов, принадлежавших компании до аннексии Крыма". Об этом говорится в официальном заявлении SCM.

Так в холдинге 17 декабря отреагировали на совместное расследование телеканала "Настоящее время" и антикоррупционного проекта "Муниципальный сканер".

"Относительно объектов недвижимости группы в Крыму: на каждый из них были введены так называемые "временные администраци", в том числе в "Новый Кучук-Кой" (03.03.2017) и в детский оздоровительный лагерь " Берег" (03.03.2017 ). В ситуации, когда "органы власти" Крыма выставляют должное нам имущество на торги, говорить о том, что мы контролируем активы в Крыму, является проявлением цинизма и непрофессионализма. При этом мы подчеркиваем, что пансионат "Ай-Даниль" не входил до аннексии полуострова в состав бизнес SCM и не входит в SCM сейчас. Иными словами, SCM не имел и не имеет никакого отношения к этому объекту недвижимости, и его включение журналистами в орбиту Группы не основывается на фактах", - говорится в сообщении.

По данным расследования, санаторий "Ай-Даниль" контролирует бывший менеджер мариупольского завода имени Ильича, который принадлежит Ринату Ахметову.

Резиденция "Новый Кучук-Кой" после аннексии стала принадлежать зарегистрированному ООО "Старвиста Крым", ее конечным бенефициаром через несколько кипрских компаний также является Ринат Ахметов, говорится в расследовании.

Также Ахметов, как и раньше, контролирует второй по величине после "Артека" детский лагерь "Берег", указывают журналисты. "Берег" содержится в российском реестре от 2015 года, а принадлежит через несколько кипрских и украинский компании также Ахметову.



Как сообщали Українські Новини, в "Слуге народа" открестились от крымского бизнеса Борзовой, прошедшей в Раду.