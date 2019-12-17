По "статье Порошенко" к смерти приговорили экс-президента Пакистана Мушаррафа

Бывшего военного лидера Пакистана генерала Первеза Мушаррафа, которого ранее Великобритания отказалась выдать властям,

Об этом сообщает Dawn.

Как сообщается, суд в составе трех судей приговорил генерала к уголовной ответственности по делу о госизмене, которая вменялась ему с 2013 года. Двое судей поддержали казнь, один был против.

Обвинение связано с приостановлением действия конституции страны Мушаррафом в 2007 году, когда он ввел чрезвычайное положение, чтобы продлить срок своих полномочий.

Отметим, что против экс-президента Украины Петра Порошенко ГБР расследует дело о госизмене. По заявлению юриста Андрея Портнова, президент в декабре 2018 года ввел военное положение, чтобы отменить выборы главы государства.

Напомним, Мушарраф пришел к власти 12 октября 1999 года в результате бескровного государственного переворота, который произошел за 17 часов. Сразу после этого по центральному ТВ сказали, что премьер Наваз Шариф смещен с должности. Мушарраф занимал пост президента с 2001 по 2008 год.

Как сообщали Українські Новини, экс-президент Пакистана обвинен в убийстве Беназир Бхутто. До этого в апреле 2010 года специальная комиссия ООН возложила ответственность за гибель Бхутто на федеральные власти, администрацию провинции Пенджаб и полицию Равалпинди, которые не смогли обеспечить безопасность премьера.