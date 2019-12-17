подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Бизнес
  • Президент "УАВтормет" Бублей отверг обвинения налоговиков в фиктивных сделках при поставках лома на меткомбинаты
17 декабря 2019, вторник, 14:33 467
Бизнес 2019-12-17T14:36:36+02:00
Українські Новини
Президент "УАВтормет" Бублей отверг обвинения налоговиков в фиктивных сделках при поставках лома на меткомбина

Президент "УАВтормет" Бублей отверг обвинения налоговиков в фиктивных сделках при поставках лома на меткомбинаты

Ирина Дорофейчук
Владимир Бублей, УАВтормет, Металлолом
Металлолом (иллюстрация). Фото: uaprom.info
Металлолом (иллюстрация). Фото: uaprom.info

Президент Украинской ассоциации вторичных металлов ("УАВтормет") Владимир Бублей заявил, что обвинения фискальных органов в адрес как ломозаготовителей, так и металлургов в фиктивных сделках при поставках лома на металлургические комбинаты беспочвенны.

Об этом сообщил бизнес-портал UAprom.

"На сегодня НДС на металлолом – ноль, подоходный налог от сдачи лома – ноль. Если нет подоходного и нет НДС, то как можно нанести ущерб государству? Поэтому проверяющие органы начали пытаться его установить через налог на прибыль. Они пытаются доказать, что сделка фиктивная, что надо скинуть с валовых расходов сумму, потраченную на металлолом, и доначислить налог. Плюс пени, плюс штрафы. Поэтому цифры налоговых претензий выскакивают сумасшедшие", - сказал Бублей.

Он также напомнил, что на низовом уровне из-за всех коллизий, которые могут быть ликвидированы законопроектом №2426, заготовка ведется практически нелегально.

"На определенном этапе собранный в "гаражах" лом легализируется через юридические лица, которые специально создаются для этого. И долго "не живут". Поэтому пока лом доходит до металлургических предприятий, их уже невозможно проверить. Таким образом, проверяющие пытаются признать все сделки по поставке сырья на завод фиктивными, отменить их и показать, что ты ничего не тратил. Но лом-то физически потреблен, сталь выплавлена!" - отметил президент "УАВтормета".

По его словам, у налоговиков в последнее время претензии ко всем игрокам рынка, и все через суды доказывают свою правоту.

Больше новостей о: Владимир Бублей УАВтормет Металлолом

Архив
Новости
Служба военизированной охраны ЮЗЖД просит Гончарука отстранить нового директора Бевза и отреагировать на его угрозы в адрес руководства службы 16:23 Документ
Импорт электроэнергии впервые превысил экспорт, - "Укрэнерго" 16:20
Суд избрал экс-депутату Рады Ищенко (БПП) личное обязательство до 6 февраля 2020 16:00
Пожар в Днипре. Фото: nashemisto.dp.ua
В Днипре стены забрызгали кровью, а в Ровно женщина наелась наркотиков 15:55 Новости из регионов
КС признал конституционным сокращение количества депутатов Рады с 450 до 300, но с замечаниями 15:50
больше новостей
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество 05:51 Инфографика
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник 06:00
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки: цены на бензин в Украине 05:45
больше новостей
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
Рябошапка получил зарплату в пять раз больше своего оклада 06:15 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok