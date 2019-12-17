Из Министерства здравоохранения уволились еще двое чиновников - Курпита и Качурец

За сто дней нового правительства из государственных структур уже уволилось огромное количество специалистов. Немало хороших кадров ушло из Министерства здравоохранения. На днях свои заявления на увольнение по собственному желанию подали директор Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Владимир Курпита и заместитель министра здравоохранения Младена Качурец. Об этом они написали на своих страницах в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Наконец это произошло. Министр приняла мое заявление об увольнении по собственному желанию, и эта неделя моя последняя в должности генерального директора Центра общественного здоровья Украины", - написал он.

По его словам, основная причина такого решения - отсутствие диалога по дальнейшей роли Центра как координирующей структуры Общественного здоровья.

Курпита поблагодарил всю свою команду и каждого лично за то, что они сделали за эти два года, а также отметил, что в 2019 году охват основными прививками будет более 80%, вспышка кори подходит к концу и информация была правдива и доступна для общественности и журналистов еженедельно.

"Чуть больше трех месяцев назад я согласилась стать заместителем министра здравоохранения. Согласилась, потому что была уверена, что новое политическое руководство министерства, как и было задекларировано перед журналистами, примет эстафету трансформации здравоохранения и совместно с сильной командой госслужащих продолжит воплощать задуманное. Согласилась, потому что на протяжении нескольких лет исследовала системы допуска к профессии врача, а весну и лето 2019 посвятила проведению публичных консультаций со стейкхолдерами по внедрению такой системы в Украине, подготовке и согласованию Концепции профессионального лицензирования врачей, наработке рекомендаций по основным положениям соответствующего закона и реализации нового регулирования системы непрерывного профессионального развития", - отметила Качурец.

По словам Качурец, курс по развитию медицинского образования, справедливого распределения в интернатуру, повышению эффективности финансирования медицинской науки, внедрению профессионального лицензирования врачей базировался на результатах предварительно проведенной титанической работы украинских и международных экспертов и длительных публичных консультаций с медицинским сообществом по всей стране, с международными партнерами и прогрессивными ячейками медицинского академического сообщества.

"Более того, направление развития медицинского образования закреплено в стратегических документах правительства", - отметила она.

По ее словам, уже с первых дней после назначения ей стало понятно, что о командной работе и формировании общей политической позиции речь не идет. Все попытки инициировать налаживание такой работы, собраться вместе с командой заместителей и руководителями подразделений Минздрава, определить стратегическое видение, обсудить ключевые политические решения и курс - чтобы каждый в Министерстве понимал цели и логику тех или иных шагов - игнорировались или блокировались.

"Я как заместитель министра не видела и не принимала участия в разработке и согласовании документа, который лег в основу Программы деятельности Кабинета Министров Украины. Для большинства работников в Минздраве принятый документ с определенными целями стал неожиданностью", - написала Качурец.

По ее словам, до сих пор отсутствует утвержденное приказом распределение обязанностей между заместителями.

Она подчеркнула, что без распределения обязанностей никто из заместителей не имеет возможности полноценно реализовать свои полномочия и работать на результат, принимать самостоятельные решения и нести за них ответственность.

Качурец отметила, что несмотря на деятельность заместителей, определенные параллельные задачи могли даваться советникам в обход заместителей, а после отмены института советников - тем же людям, но уже без соответствующего статуса.

Также она считает, что договоренности с нынешним самопровозглашенным руководством Одесского медицинского университета являются четким сигналом, что государство в лице Минздрава одобряет любые, даже рейдерские, методы борьбы за руководство университетом и распил государственных средств, а не отстаивает позицию восстановления правового порядка и привлечения к ответственности лиц, дерзко нарушают закон.

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