подписаться на рассылку
23.25 23.55
25.8 26.3
˟
17 декабря 2019, вторник, 13:36 978
Верховная Рада и партии 2019-12-17T13:49:47+02:00
Українські Новини
Импорт электроэнергии из России, открытый Герусом, продолжается, – Волынец

Импорт электроэнергии из России, открытый Герусом, продолжается, – Волынец

Ирина Дорофейчук
Михаил Волынец, Батьківщина, Независимый профсоюз горняков Украины, Электроэнергия, Россия, импорт электроэнергии
Михаил Волынец. Фото: radiosvoboda.org
Михаил Волынец. Фото: radiosvoboda.org

Депутат Верховной Рады Украины от фракции "Батьківщина", председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец заявил, что импорт электрической энергии из Российской Федерации (РФ) за 3 дня (11-13 декабря) вырос в 2,5 раза.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Компании-трейдеры после почти недельной паузы возобновили импорт электроэнергии из страны-агрессора. Только за 3 суток 11-13 декабря поставки возросло с 480 тыс. КВт-ч (11 декабря) до 1,268 млн кВт-ч (13 декабря)", - написал Волынец.

Он также напомнил, что импорт электроэнергии из РФ был восстановлен благодаря поправке председателя энергетического комитета Рады Андрея Геруса.

"Кто забыл, 18 сентября 2019 Верховная Рада приняла поправку депутата "Слуги народа" Андрея Геруса, которой был разрешен импорт электроэнергии из России и Беларуси в ОЭС Украины на условиях двусторонних контрактов", - уточнил Волынец.

Напомним, импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября благодаря "поправке Геруса". За первую половину октября импорт электроэнергии из РФ вырос почти в 2 раза, в ноябре он увеличился по сравнению со среднесуточным показателем за октябрь в 3 раза - до 12 млн кВт-ч/сутки. Объем российской электроэнергии, поставляемой на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к Президенту, премьер-министру, секретарю СНБО и председателю НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Больше новостей о: Михаил Волынец Батьківщина Независимый профсоюз горняков Украины Электроэнергия Россия импорт электроэнергии

Архив
Новости
Из Министерства здравоохранения уволились еще двое чиновников - Курпита и Качурец 14:05
Импорт электроэнергии из России, открытый Герусом, продолжается, – Волынец 13:36
В потасовке у Рады пострадали двое полицейских 13:35
В Украине может появится перечень долгостроев 13:24
ДТП под Черниговом.
Под Черниговом автобус, ехавший в Москву, влетел в грузовик: трое погибли, 16 госпитализированы 13:15
больше новостей
На этой неделе украинцев ждет рабочая суббота, а потом выходной на католическое Рождество 05:51 Инфографика
Зеленский пришел на выступление "Квартала", где ему спели песню про отсутствие посадок 23:00
Гривна продолжает стремительно расти: официальный курс валют на понедельник 06:00
У подозреваемой в убийстве Шеремета "Лисы" Кузьменко забрали одежду, очки и компьютер 15:00
Бензин А-92 и А-95 достигли минимальной отметки: цены на бензин в Украине 05:45
больше новостей
От "Укравтодора" требуют разобраться с дорожной аферой Корольчука и Шаповала в Виннице 14:41
Киев стремительно растет: названа фактическая численность населения и машин в столице 15:51
Зеленский на встрече в
Телеканал "Россия 1" опубликовал "интервью" с Зеленским 17:52
Милованов и Малюська подали в отставку из-за низких зарплат, - нардеп Скороход 18:21
Зеленский предлагает Раде ввести общины и округи вместо городов, поселков и районов 12:55
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok