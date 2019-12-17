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17 декабря 2019, вторник, 12:30 1386
Верховная Рада и партии 2019-12-17T14:15:02+02:00
Українські Новини
Комитет ВР отправил на доработку все законопроекты о легализации игорного бизнеса

Комитет ВР отправил на доработку все законопроекты о легализации игорного бизнеса

Варвара Горобець
Игорный бизнес

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 17 декабря принял решение отправить на доработку не только правительственный проект закона №2285 о легализации игорного бизнеса, а и все семь альтернативных проектов.

Напомним, что по инициативе президента Владимира Зеленского правительство подготовило проект закона о легализации азартных игр и казино в рамках улучшения экономической ситуации и привлечение иностранных инвестиций.

Однако ряд экспертов раскритиковал правительственный законопроект №2285, заявив, что он существенно ограничивает возможности для работы операторам лотерей и фактически направлен на легализацию российских букмекеров и владельцев 5-звездочных гостиниц и казино, которые уже работают в Украине.

В частности, эксперт по правоохранительной и судебной системе Украинского института будущего Александр Чебаненко считает, что декларация о привлечении инвестиций в 5-звездные гостиницы - только дымовая завеса в пользу игровых автоматов, которая гарантированно приведет к крайне негативным социальным последствиям.

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