Испанский суд закрыл расследование против Степана Черновецкого

30 октября 2019 следственный судья в Барселоне закрыл уголовное дело (предварительное расследование) против Степана Черновецкого, украинского бизнесмена и основателя Chernovetskyi Investment Group.

Как сообщалось ранее, в июле 2016 Степан Черновецкий был задержан в Испании в рамках предварительного расследования по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов. Вскоре после обжалования этого задержания Апелляционный суд единогласно постановил освободить господина Черновецкого без залога или других ограничений, сославшись на отсутствие доказательств совершения инкриминируемых преступлений.

Поскольку прокуратура вела расследование в порядке так называемого тайного производства, подробная информация о потенциальных обвинениях не разглашалась даже защите. Защита господина Черновецкого несколько раз ходатайствовала об отмене статуса секретности процесса.

"Со своей стороны мы всегда сотрудничали со следствием и были готовы предоставить всю необходимую информацию. В частности, господин Черновецкий по собственной инициативе поручил независимым экспертам провести аудит его инвестиций в Испанию и подтвердить законное происхождение этих средств", – отмечают Martell Abogados, испанские адвокаты господина Черновецкого.

В ходе предварительного производства защита предоставила суду экономические и аудиторские отчеты, банковские выписки и другие документы, подтверждающие, что инвестированные в Испанию деньги имели законное происхождение и поступили от продажи "Правэкс-Банка".

В частности, эти отчеты указывают, что "корпоративная и финансовая структура компаний Степана Черновецкого соответствует критериям юридической и налоговой рациональности", "никакие операции не могут быть классифицированы как подозрительные" и "отсутствуют признаки отмывания денег".

Рассмотрев поданные защитой документы, суд установил, что все инвестиции Степана Черновецкого в Испании являются законными, и поддержал ходатайство о закрытии уголовного дела, учитывая отсутствие доказательств совершения уголовного правонарушения.

"Я долго боролся, чтобы защитить себя и свой бизнес от этих необоснованных обвинений. Статус секретности производства осложнил работу наших экспертов и юристов. Некоторые апелляционные процедуры еще продолжаются, но очень важный этап пройден, и я уверен, что очень скоро мы перевернем эту неприятную страницу. Я был полон решимости очистить свое имя, и сделал это, хотя это и заняло много времени", – говорит Степан Черновецкий.