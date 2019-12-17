Министр инфраструктуры Криклий получил в ноябре в 3 раза больше оклада

Заработная плата министра инфраструктуры Владислава Криклия за ноябрь составила 38,2 тыс. гривен, его заместителей - от 4,2 тыс. до 37,2 тыс. гривен, государственного секретаря министерства – 78,3 тыс. гривен. Об этом говорится в ответе Министерства инфраструктуры на запрос Українських Новин.

Сумма средств, начисленная Криклию в ноябре, составила 38 239 гривен, из них должностной оклад составил 10 666 гривен, надбавка за выслугу лет – 1 600 гривен, надбавка как эксперту по вопросам тайн – 2 133 гривны, надбавка за работу в условиях режимных ограничений – 1 600 гривен, командировочные – 11 088 гривен, надбавка за интенсивность труда – 10 666 гривен, индексация – 484 гривны.

Сумма удержанных налогов и сборов составила 7 456 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная министром, составила 30 782 гривны.

Зарплата первого заместителя министра инфраструктуры Дмитрия Абрамовича составила 6 592 гривны, заместителей Наталии Форсюк – 29 779 гривен, Олега Ющенко – 4 207 гривен, Александры Клитиной – 37 200 гривен, госсекретаря Андрея Галущака – 78 322 гривны.

Как сообщали Українськi Новини, за 2018 год Криклий задекларировал 2 квартиры в Киеве, 2 автомобиля и 2 дорогих часов.

27 ноября Кабинет Министров уволил замминистра инфраструктуры Клитину.