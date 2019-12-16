Искусственная или живая: преимущества и виды новогодних елей в горшках

Для Нового года елка является залогом праздничной атмосферы и дополнением к декору. Ее преимущества велики перед любыми украшениями. Однако в связи с тем, что вырубка лесов и елей влияет на окружающий мир негативно, настоящим елям придумали альтернативу в виде искусственных елок. Но с недавних пор, в мире появился баланс между красотой и эстетичностью искусственной новогодней красавицы и ощущением запаха живой ели в доме, - елка в горшке. Українські Новини расскажут о преимуществах, разновидностях, и цене елей в горшке, а также о том, как они улучшают не только настроение, но и здоровье.

Преимущества живой елки:

Ель считается самым экологичным и влагостойким деревом в мире;

Покупая ель в горшке, вы сохраняете жизнь дереву, поскольку приобретаете его с живой корневой системой;

Ель в горшке не содержит вредных химических веществ в отличие от искусственных елок;

Вам не придется тратить деньги на следующий год. Елка будет расти в вашем саду;

Полностью безопасна. Живая елка не осыпается как срубленная и не горит как пластик;

Разновидность и стоимость елки в горшке:

Цена живой елки в горшке варьируется от 150 до 3000 гривен, в зависимости от разновидности, формы, цвета и роста.

Ель колючая "Глаука" стоит 690грн., ее рост составляет 50-110 см.

Ель "Глаука".Фото:zeleno

Ель Канадская простая стоит от 450 грн., ее рост 60-120 см. Канадская ель растет в течение 100 лет.

Ель канадская простая.Фото: zeleno

Ель Канадская "Коника" стоит от 160 грн, ее рост достигает от 30 до 100 см и хорошо приживается при пересадке в грунт.

Ель канадская "Коника".Фото: zeleno

Ель "Кейбаб" (сизо голубая) стоит 2800 грн, ее рост составляет от 140 до 250 см, несмотря на свою высоту, она очень компактная.

Ель "Кейбаб (сизо-голубая)".Фото: zeleno

Ель "Кейбаб" (зеленая) стоит от 1950 грн, ее рост достигает от 120 до 180 см.

Ель "Кейбаб-зеленая".Фото: zeleno

Ранее Українські Новини рассказали о том, как посадить елку в горшок, а также о том, как сделать ель из шишек и других подручных средств.