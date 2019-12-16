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16 декабря 2019, понедельник, 20:53 7
Lifestyle 2019-12-16T21:00:02+02:00
Українські Новини
Искусственная или живая: преимущества и виды новогодних елей в горшках

Искусственная или живая: преимущества и виды новогодних елей в горшках

Елизавета Кесельман
Ель, Искусственная елка, Новый год, новогодняя елка, Живая ель, Ель в горшке
Ель в горшке.Фото:Glav-Dacha.ru
Ель в горшке.Фото:Glav-Dacha.ru

Для Нового года елка является залогом праздничной атмосферы и дополнением к декору. Ее преимущества велики перед любыми украшениями. Однако в связи с тем, что вырубка лесов и елей влияет на окружающий мир негативно, настоящим елям придумали альтернативу в виде искусственных елок. Но с недавних пор, в мире появился баланс между красотой и эстетичностью искусственной новогодней красавицы и ощущением запаха живой ели в доме, - елка в горшке. Українські Новини расскажут о преимуществах, разновидностях, и цене елей в горшке, а также о том, как они улучшают не только настроение, но и здоровье.

Преимущества живой елки:

  • Ель считается самым  экологичным и влагостойким деревом в мире;
  • Покупая ель в горшке, вы сохраняете жизнь дереву, поскольку приобретаете его с живой корневой системой;
  • Ель в горшке не содержит вредных химических веществ в отличие от искусственных елок;
  • Вам не придется тратить деньги на следующий год. Елка будет расти в вашем саду;
  • Полностью безопасна. Живая елка не осыпается как срубленная и не горит как пластик;

Разновидность и стоимость елки в горшке:

Цена живой елки в горшке варьируется от 150 до 3000 гривен, в зависимости от разновидности, формы, цвета и роста.

Ель колючая "Глаука" стоит 690грн., ее рост составляет 50-110 см.

Ель Ель "Глаука".Фото:zeleno

Ель Канадская простая стоит от 450 грн., ее рост 60-120 см. Канадская ель растет в течение 100 лет.

Ель канадская простая.Фото: zelenoЕль канадская простая.Фото: zeleno

Ель Канадская "Коника" стоит от 160 грн, ее рост достигает от 30 до 100 см  и хорошо приживается при пересадке в грунт.

Ель канадская Ель канадская "Коника".Фото: zeleno

Ель "Кейбаб" (сизо голубая) стоит 2800 грн, ее рост составляет от 140 до 250 см, несмотря на свою высоту, она очень компактная.

Ель Ель "Кейбаб (сизо-голубая)".Фото: zeleno

Ель "Кейбаб" (зеленая) стоит от 1950 грн, ее рост достигает от 120 до 180 см.

Ель Ель "Кейбаб-зеленая".Фото: zeleno

Ранее Українські Новини рассказали о том, как посадить елку в горшок, а также о том, как сделать ель из шишек и других подручных средств.

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