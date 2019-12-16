Черкасский горсовет принял обращение о необходимости выбирать губернатора и провести бюджетную децентрализацию

На сессии Черкасского городского совета депутаты большинством голосов утвердили обращение на имя Президента Украины и Верховной Рады с призывом выбирать председателей областных государственных администраций прямым голосованием граждан и передать бюджетные полномочия в регионы. Решение было вынесено на сессию, инициативу поддержали 22 из 38 депутатов.

Об этом сообщил веб-сайт телерадиокомпании Vikka.

Депутаты Черкасского горсовета надеются, что действенным механизмом взаимодействия между народом и властью станет новый закон о местном самоуправлении, когда председатели обладминистраций будут избираться на прямых выборах. Президент Украины заявил, что продолжит курс на децентрализацию страны. Общины должны сами формировать бюджет регионов и заключать с Кабинетом Министров договоры о разграничении полномочий. Без договорных отношений между центром и регионами невозможно завершить процесс демократизации Украины.

Черкасские депутаты считают, что формирование власти народом на всех этапах и возможность контролировать власть, является высшей демократией. Депутаты горсовета проголосовали за внесение изменений в Конституцию Украины в части избрания руководителей регионов на прямых выборов и проведения бюджетной децентрализации, согласно которой вначале принимаются бюджеты областей, а потом бюджет утверждается в Раде.

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Украинский народ ждет от административно-территориальной реформы реальных изменений. И право выбирать себе руководителей области и районов станет одним из первых шагов к демократизации системы государственного управления.