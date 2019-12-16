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  • Черкасский горсовет принял обращение о необходимости выбирать губернатора и провести бюджетную децентрализацию
16 декабря 2019, понедельник, 20:08 866 Документ
Политика 2019-12-16T21:00:03+02:00
Українські Новини
Черкасский горсовет принял обращение о необходимости выбирать губернатора и провести бюджетную децентрализацию

Черкасский горсовет принял обращение о необходимости выбирать губернатора и провести бюджетную децентрализацию

Татьяна Зотова
Черкасский горсовет, Децентрализация
Черкасский городской совет. Фото из открытых источников
Черкасский городской совет. Фото из открытых источников

На сессии Черкасского городского совета депутаты большинством голосов утвердили обращение на имя Президента Украины и Верховной Рады с призывом выбирать председателей областных государственных администраций прямым голосованием граждан и передать бюджетные полномочия в регионы. Решение было вынесено на сессию, инициативу поддержали 22 из 38 депутатов.

Об этом сообщил веб-сайт телерадиокомпании Vikka.

Депутаты Черкасского горсовета надеются, что действенным механизмом взаимодействия между народом и властью станет новый закон о местном самоуправлении, когда председатели обладминистраций будут избираться на прямых выборах. Президент Украины заявил, что продолжит курс на децентрализацию страны. Общины должны сами формировать бюджет регионов и заключать с Кабинетом Министров договоры о разграничении полномочий. Без договорных отношений между центром и регионами невозможно завершить процесс демократизации Украины.

Черкасские депутаты считают, что формирование власти народом на всех этапах и возможность контролировать власть, является высшей демократией. Депутаты горсовета проголосовали за внесение изменений в Конституцию Украины в части избрания руководителей регионов на прямых выборов и проведения бюджетной децентрализации, согласно которой вначале принимаются бюджеты областей, а потом бюджет утверждается в Раде.

Украинский народ ждет от административно-территориальной реформы реальных изменений. И право выбирать себе руководителей области и районов станет одним из первых шагов к демократизации системы государственного управления.

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