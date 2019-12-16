Черкаська міськрада прийняла звернення про необхідність обирати губернатора та провести бюджетну децентралізацію

На сесії Черкаської міської ради депутати більшістю голосів затвердили звернення на ім'я Президента України та Верховної Ради із закликом обирати голів обласних державних адміністрацій прямим голосуванням громадян і передати бюджетні повноваження в регіони. Рішення було винесено на сесію, ініціативу підтримали 22 із 38 депутатів.

Про це повідомив веб-сайт телерадіокомпанії Vikka.

Депутати Черкаської міськради сподіваються, що дієвим механізмом взаємодії між народом і владою стане новий закон про місцеве самоврядування, коли голови обладміністрацій будуть обиратися на прямих виборах. Президент України заявив, що продовжить курс на децентралізацію країни. Громади повинні самі формувати бюджет регіонів і укладати з Кабінетом Міністрів договори про розмежування повноважень. Без договірних відносин між центром і регіонами неможливо завершити процес демократизації України.

Черкаські депутати вважають, що формування влади народом на всіх етапах і можливість контролювати владу, є вищою демократією. Депутати міськради проголосували за внесення змін до Конституції України в частині обрання керівників регіонів на прямих виборів і проведення бюджетної децентралізації, відповідно до якої спочатку приймаються бюджети областей, а потім бюджет затверджується в Раді.

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Український народ очікує від адміністративно-територіальної реформи реальних змін. І право обирати собі керівників області та районів стане одним з перших кроків до демократизації системи державного управління.