підписатися на розсилку
23.3 23.6
25.85 26.4
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі згортає євроінтеграцію України в енергетиці, – Кучеренко
16 грудня 2019, понеділок, 19:20 148
Економіка 2019-12-16T19:45:01+02:00
Українські Новини
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі згортає євроінтеграцію України в енергетиці, – Кучеренко

Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі згортає євроінтеграцію України в енергетиці, – Кучеренко

Тетяна Зотова
Олексій Кучеренко, Батьківщина, Янез Копач, Європейське енергоспівтовариство, Електроенергія, Росія, Імпорт електроенергії
Олексій Кучеренко. Фото: Facebook
Олексій Кучеренко. Фото: Facebook

Депутат Верховної Ради України України, перший заступник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина") за підсумками зустрічі народних депутатів з директором Секретаріату Енергетичного співтовариства Янезом Копачем заявив, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, відновлений завдяки "поправці Геруса", згортає євроінтеграцію України в енергетиці, а ухвалений Радою законопроект щодо змін на ринку електроенергії свідчить про відмову влади від лібералізації енергоринку.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"До невтішного висновку відноситься згортання Україною євроінтеграції в енергетиці. Цьому сприяло закріплення можливості імпорту з Росії та Білорусі на більшість сегментів ринку і відмова Андрія Геруса від повної заборони цього імпорту. Таким чином, нарощується торгівля з державами - не членами європейського енергоспівтовариства. Очікуваним результатом цього стане неможливість рассинхронизації з цими країнами через залежність від їх імпорту", - вважає Кучеренко.

Нардеп також звернув увагу, що ухвалений Радою законопроект щодо змін на ринку електроенергії (№2233), свідчить про відмову від лібералізації ринку та по суті протирічить міжнародним зобов’язанням України.

"Ухвалення законопроекту №2233 - є по суті відмовою від лібералізації ринку електроенергії. Закріплений на 4 роки механізм прайскепів не має аналогів в світі та по суті є інструментом ручного регулювання цін, що суперечить ідеї створення конкурентного ринку. Спотворення конкуренції, які ми бачимо з початку роботи нового ринку викликані безпосередньо штучним вторгненням в ціноутворення на біржових сегментах ринку. В умовах збереження ручного адміністрування на оптовому ринку, неможливо створення конкурентного роздрібного ринку", - упевнений Кучеренко.

На його думку, Україна лише формально виконує вимоги Третього енергопакету ЄС, в реальності ж ухвалення законопроекту №2233 означає згортання реформи енергоринку.

"Отже, виконання Україною вимог третього енергопакету ЄС є формальним і не досягає головної мети - конкуренції, де електроенергія – це послуга, яка надається на конкурентних умовах", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, 4 грудня Рада ухвалила законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233). Раніше Американська торгівельна палата в Україні закликала зняти з розгляду цей законопроект, оскільки він скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською.

Більше новин про: Олексій Кучеренко Батьківщина Янез Копач Європейське енергоспівтовариство Електроенергія Росія Імпорт електроенергії

Архів
Новини
Антиреклама Apple. Скріншот відео NewsFromUkraine
Поділяючи ваші цінності: українці створили антирекламу Apple у відповідь на карти з російським Кримом 19:29
Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі згортає євроінтеграцію України в енергетиці, – Кучеренко 19:20
Через кілька днів у Києві запалять головну ялинку: програма розваг 19:10
Без міжнародної стандартизації азартних ігор з'являється можливість обману гравців, - експерт 18:50
Милованов прокоментував чутки про свою відставку 18:39
більше новин
Зеленський прийшов на виступ "Кварталу", де йому заспівали пісню про відсутність посадок 23:00
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
Під Івано-Франківськом п'яний водій насмерть збив сина Героя Небесної сотні 22:22
В Україні розпочався другий етап пробного перепису населення 17:25
У Німеччині придумали новий спосіб боротися з ожеледицею на дорогах за допомогою огірків 20:47
більше новин
Зеленський на зустрічі в
Телеканал "Росія 1" опублікував інтерв'ю із Зеленським 17:58
На Новий рік запустили додатковий потяг з Києва в три країни 12:50
Київ стрімко зростає: названа фактична чисельність населення і машин у столиці 15:51
Україні загрожує дипломатичний скандал через несанкціоновані дії НАБУ в Австрії 15:29
Імпорт електроенергії з Росії може знищити українську генерацію, – Енергоспівтовариство 18:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok