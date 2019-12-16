Імпорт електроенергії з Росії та Білорусі згортає євроінтеграцію України в енергетиці, – Кучеренко

Депутат Верховної Ради України України, перший заступник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко (фракція "Батьківщина") за підсумками зустрічі народних депутатів з директором Секретаріату Енергетичного співтовариства Янезом Копачем заявив, що імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, відновлений завдяки "поправці Геруса", згортає євроінтеграцію України в енергетиці, а ухвалений Радою законопроект щодо змін на ринку електроенергії свідчить про відмову влади від лібералізації енергоринку.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"До невтішного висновку відноситься згортання Україною євроінтеграції в енергетиці. Цьому сприяло закріплення можливості імпорту з Росії та Білорусі на більшість сегментів ринку і відмова Андрія Геруса від повної заборони цього імпорту. Таким чином, нарощується торгівля з державами - не членами європейського енергоспівтовариства. Очікуваним результатом цього стане неможливість рассинхронизації з цими країнами через залежність від їх імпорту", - вважає Кучеренко.

Нардеп також звернув увагу, що ухвалений Радою законопроект щодо змін на ринку електроенергії (№2233), свідчить про відмову від лібералізації ринку та по суті протирічить міжнародним зобов’язанням України.

"Ухвалення законопроекту №2233 - є по суті відмовою від лібералізації ринку електроенергії. Закріплений на 4 роки механізм прайскепів не має аналогів в світі та по суті є інструментом ручного регулювання цін, що суперечить ідеї створення конкурентного ринку. Спотворення конкуренції, які ми бачимо з початку роботи нового ринку викликані безпосередньо штучним вторгненням в ціноутворення на біржових сегментах ринку. В умовах збереження ручного адміністрування на оптовому ринку, неможливо створення конкурентного роздрібного ринку", - упевнений Кучеренко.

На його думку, Україна лише формально виконує вимоги Третього енергопакету ЄС, в реальності ж ухвалення законопроекту №2233 означає згортання реформи енергоринку.

"Отже, виконання Україною вимог третього енергопакету ЄС є формальним і не досягає головної мети - конкуренції, де електроенергія – це послуга, яка надається на конкурентних умовах", - підсумував Кучеренко.

Нагадаємо, 4 грудня Рада ухвалила законопроект "Про внесення змін до закону "Про ринок електричної енергії" (№2233). Раніше Американська торгівельна палата в Україні закликала зняти з розгляду цей законопроект, оскільки він скасовує реформу енергоринку та може завадити синхронізації української енергосистеми з європейською.