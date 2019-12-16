Без международной стандартизации азартных игр появляется возможность обмана игроков, - эксперт

В законопроекте о легализации игорного бизнеса в Украине, разработанном Кабинетом министров, не предполагает лицензирование игорного оборудования по международным стандартам, что существенно повышает возможность обмана игроков. Подобное стандартизирование предусмотрено только в альтернативном законопроекте №2285-2. Такое заявление в эфире программы "18+" на телеканале "Прямой" сделала глава "Института налоговых реформ" и эксперт по вопросам фискальной политики Елена Хотенко.

"В базовом законопроекте присутствует монополия, в нем не решается вопрос размещения игровых клубов на улице. В Кабминовском проекте не решается вопрос инспектирования залов, там не решается вход в этот бизнес украинских предпринимателей, а не только крупных монополистов. Не решается вопрос возраста игроков и не решается вопрос социальной ответственности. Не решается вопрос сертифицирования оборудования, которое должно быть по международным стандартам и при котором не будет обмана людей, пользующихся этой услугой, а также предусмотрен четкий контроль за оборотом каждой гривны, которая заходит в игровой аппарат и с которой будут оплачиваться налоги", - пояснила эксперт.

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Она также отметила, что международное стандартизирование предусматривает запрет на использование оборудования, которому больше 7 лет и которое не отвечает всем требованиям безопасности и обеспечения "честной игры".

"По законопроекту №2285-2 оборудование не может использоваться больше 7 лет. Каждый игровой зал, каждый аппарат должен быть на учете в едином реестре. И тогда не будет ни обмана, не будет злоупотреблений, а будет четкий учет каждой копейки, каждого выигрыша. Только таким образом можно избежать обмана игроков", - считает глава "Института налоговых реформ".

Кроме того, она подчеркнула, что в основном законопроекте не предусмотрены положения о социальной ответственности, которую должен нести игорный бизнес. В частности, оказание помощи людям, страдающим игровой зависимостью.

"Вот в альтернативном законопроекте №2285-2 мы прописали и социальную ответственность, и создание фонда, который будет заниматься проблематикой людей, страдающих от игровой зависимости. С его помощью государство будет решать вопросы с лудоманией и с теми людьми, которые попали в эту зависимость, которые свой досуг уже перевели в вид заболевания, - подытожила Елена Хотенко.