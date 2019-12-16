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16 декабря 2019, понедельник, 17:50 690
Верховная Рада и партии 2019-12-16T17:50:51+02:00
Українські Новини
Вадим Столар избран главой киевской парторганизации "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Вадим Столар избран главой киевской парторганизации "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Татьяна Зотова
Вадим Столар, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ
Вадим Столар. Фото: zagittya.com.ua
Вадим Столар. Фото: zagittya.com.ua

Народный депутат Украины Вадим Столар возглавил Киевскую городскую организацию политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Такое решение было принято делегатами конференции столичной парторганизации 16 декабря.

Об говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Наша задача – донести основные партийные ценности, "сшить" страну, вернуть мир и единство, противостоять политике тарифного и социального геноцида. Для этого недостаточно раздать несколько агитационных буклетов и газет перед выборами. Поэтому сегодня я обращаюсь к нашим городским партийцам: я не хочу, чтобы вы просидели в офисах до дня выборов, которые для нас так важны. Мы должны выходить на улицы и начинать реальную идеологическую работу в каждом дворе нашего города", - отметил новый председатель киевской парторганизации ОПЗЖ Вадим Столар.

По его словам, киевская горорганизация уже открыла 2 партийные приемные на Срибнокильской, 1 и на Малиновского, 4-В. И уже в ближайшее время планирует открыть первый в городе социальный центр "Оппозиционной платформы - За жизнь", где будут реализовываться следующие проекты и активности.

"Для эффективного контроля за работой местной власти стартует проект "Народный контроль", в рамках которого будут выявлены наиболее критичные проблемы киевлян, а власть заставят на них реагировать. Проект "Университет третьего возраста" поможет тысячам людей с пенсионными удостоверениями получить возможность изучать иностранные языки, осваивать компьютер, учиться воспитанию внуков в новых реалиях. В рамках проекта "Здоровье" мы сможем предоставлять ряд бесплатных медицинских услуг: измерять давление, уровень глюкозы и так далее. В рамках уникального проекта работы с молодежью Street Workout начнут функционировать Академии Street Workout, где каждый ребенок, подросток сможет ежедневно укреплять дух и тело", - пояснил Столар.

Он отметил, что также в планах киевской горорганизации ОПЗЖ оказывать помощь переселенцам, молодым семьям и детям.

"Именно так мы сможем найти и воспитать реальных единомышленников, показав, что только наша партия помнит о них, дает защиту, надежду и уверенность в завтрашнем дне. Именно так мы сможем построить реальную идеологически мотивированную партийную систему в Киеве и показать достойный результат на местных выборах-2020", - резюмировал Столар.

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