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  • Эстонские власти следят за ситуацией в Затоке и реакцией президента Зеленского, - эстонский инвестор Тонно Вахк
16 декабря 2019, понедельник, 17:38 421
Политика 2019-12-16T19:15:02+02:00
Українські Новини
Эстонские власти следят за ситуацией в Затоке и реакцией президента Зеленского, - эстонский инвестор Тонно Вах

Эстонские власти следят за ситуацией в Затоке и реакцией президента Зеленского, - эстонский инвестор Тонно Вахк

Анна Рудык

Тонно Вахк, партнер эстонского миллиардера Марселя Вихмана, который в 2014-м году планировал стать крупнейшим инвестором в курортный поселок Затока, записал видеообращение к руководству Украины, посвященное вышедшему накануне сюжету программы ТСН.Тиждень о ситуации вокруг инвест. проекта.

В обращении Вахк напомнил о том, что в 2015-м году инвестор начал реализовывать масштабный проект в курортном поселке Затока, но столкнулся с попыткой рейдерства и вымогательства со стороны местной ОПГ.  После серии разоблачающих пресс-конференций и обращений в правоохранительные органы на адвоката инвестора, Александра Погорелого, было совершено покушение, предотвращенное Нацполицией

В качестве заказчика убийства правоохранители назвали секретаря местного поссовета - Вячеслава Бокия. Также его назвали одним из лидеров местной ОПГ.

Помочь в борьбе инвестора против ОПГ обещало топ-руководство страны, а ситуация в Затоке поднималась на каждой встрече руководства Эстонии и Украины. Однако, спустя 3 года, ситуация стала только хуже - никто из представителей ОПГ не осужден, заказчик убийства вновь руководит Затокой, а инвестор не имеет возможность продолжать проект.

Более того, уже по заявлению Вячеслава Бокия, СБУ возбуждает уголовное дело против адвоката инвестора Александра Погорелого. Сам адвокат называет это дело сфабрикованным, и заявляет о давлении со стороны СБУ по заказу главы поссовета Затоки с целью развала уголовных дел против ОПГ и самого Бокия. 

Тонно Вахк призвал президента Зеленского, генпрокурора Рябошапку и главу СБУ Баканова отреагировать на ситуацию с инвестором и его адвокатом и доказать европейским и эстонским партнерам, что в Украине  защищают права инвесторов.

Напомним, в 2017-м году ПАСЕ году приняла резолюцию, осуждающую бездеятельность Украины в борьбе против ОПГ и отсутствии реальной помощи инвестору Марселю Вихману.
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Скриншот: youtube/ScienceAlertVideos
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