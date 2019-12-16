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16 декабря 2019, понедельник, 17:15 10
Верховная Рада и партии 2019-12-16T17:16:30+02:00
Українські Новини
Бойко хочет, чтобы Рада приняла закон о полном гособеспечении детей, пострадавших от войны на Донбассе

Бойко хочет, чтобы Рада приняла закон о полном гособеспечении детей, пострадавших от войны на Донбассе

Татьяна Зотова
Юрий Бойко, Оппозиционная платформа - За жизнь, ОПЗЖ, Гособеспечение, Дети Донбасса

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко призвал народных депутатов принять законопроект №2084 о материальной помощи детям, пострадавшим от войны на востоке Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Их очень много, и они нуждаются в помощи. Этот законопроект без политических моментов. Мы настаиваем, чтобы он был внесен и проголосован парламентом. Это дело чести для Верховной Рады", – подчеркнул Юрий Бойко.

Законопроект №2084, в частности, предусматривает следующие социальные гарантии, компенсации и льготы.

Детям с инвалидностью вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время боевых действий:

  • полное государственное обеспечение детей до начала их обучения в школе путем бесплатного содержания их в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях и предоставления ежемесячной денежной помощи;
  • ежегодное бесплатное обеспечение ребенка с инвалидностью и одного из родителей или лица, которое их заменяет, путевкой для любого вида оздоровления или отдыха в течение двух месяцев;
  • обеспечение детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, бесплатным питанием;
  • внеочередное обязательное обеспечение местами в дошкольных учебных заведениях;
  • выплату государственной социальной помощи;
  • выплату пособий по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком с инвалидностью.

Также детям с инвалидностью предусматривается единоразовая компенсацию в размере 100 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, и ежегодная помощь на оздоровление.

Детям, которые получили ранения или другие повреждения здоровья вследствие военных действий, но не получили инвалидность, предлагается:

  • единоразовая компенсация в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;
  • единоразовое прохождение бесплатной психологической, медико-психологической реабилитации в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда до этих центрам и обратно;
  • внеочередное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях, аптеках, а также внеочередная госпитализация.

Подробнее с текстом законопроекта можно ознакомиться, перейдя по ссылке.

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