Бойко хочет, чтобы Рада приняла закон о полном гособеспечении детей, пострадавших от войны на Донбассе

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко призвал народных депутатов принять законопроект №2084 о материальной помощи детям, пострадавшим от войны на востоке Украины.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Их очень много, и они нуждаются в помощи. Этот законопроект без политических моментов. Мы настаиваем, чтобы он был внесен и проголосован парламентом. Это дело чести для Верховной Рады", – подчеркнул Юрий Бойко.

Законопроект №2084, в частности, предусматривает следующие социальные гарантии, компенсации и льготы.

Детям с инвалидностью вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время боевых действий:

полное государственное обеспечение детей до начала их обучения в школе путем бесплатного содержания их в государственных и коммунальных дошкольных учебных заведениях и предоставления ежемесячной денежной помощи;

ежегодное бесплатное обеспечение ребенка с инвалидностью и одного из родителей или лица, которое их заменяет, путевкой для любого вида оздоровления или отдыха в течение двух месяцев;

обеспечение детей с инвалидностью, обучающихся в общеобразовательных, профессионально-технических и высших учебных заведениях, бесплатным питанием;

внеочередное обязательное обеспечение местами в дошкольных учебных заведениях;

выплату государственной социальной помощи;

выплату пособий по временной нетрудоспособности по уходу за больным ребенком с инвалидностью.

Также детям с инвалидностью предусматривается единоразовая компенсацию в размере 100 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, и ежегодная помощь на оздоровление.

Детям, которые получили ранения или другие повреждения здоровья вследствие военных действий, но не получили инвалидность, предлагается:

единоразовая компенсация в размере 10 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц;

единоразовое прохождение бесплатной психологической, медико-психологической реабилитации в соответствующих центрах с возмещением стоимости проезда до этих центрам и обратно;

внеочередное обслуживание в амбулаторно-поликлинических учреждениях, аптеках, а также внеочередная госпитализация.

Подробнее с текстом законопроекта можно ознакомиться, перейдя по ссылке.